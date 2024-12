Co z Sądem Najwyższym? "Nie jest konieczny ruch, który jeszcze bardziej nas wkopie w chaos"

Politycy odnieśli się w niedzielę w programie "Kawa na ławę" w TVN24 do zamieszania związanego z nieuznawaną Izbą Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego i nadchodzącymi wyborami prezydenckimi. To ta izba ma orzekać o ich ważności.

Żukowska: nie siałabym paniki

Oceniła, że "nie możemy łamać konstytucji i na przykład - tak jak proponuje pan marszałek (Sejmu Szymon) Hołownia w swoim projekcie ustawy - na jakiś czas stwierdzać, że neosędziowie to już nie są neosędziami, zrównujemy ich do tej konkretnej sprawy z innymi sędziami Sądu Najwyższego, ale potem to już przestanie obowiązywać i wracamy do stanu sprzed".