"Wiecie, dlaczego jestem spokojny?". Trzaskowski walczył pod Warszawą

Trzaskowski: pokażemy im, kto jest zdeterminowany

- W tej prekampanii pojawił się ważny argument, a mianowicie mówiący o tym, kto jest gotów radzić sobie w trudnych czasach. Wolę co prawda kandydata, który jest przygotowany do tego, żeby przewodzić w każdym czasie, ale pojawił się ten argument i odpowiem wam na to, że najważniejsza jest odporność i twardość charakteru - mówił prezydent Warszawy.

- Czasem mnie to trochę zastanawia, dlatego że komentatorzy, dziennikarze lubią wymyślać nowe testy. "Czy Trzaskowski da radę?", "czy wygra wybory prezydenckie w Warszawie?", "czy na pewno (wygra - red.) w pierwszej turze?". No więc wygraliśmy w pierwszej turze z lepszym wynikiem. Wcześniej pytali, czy będę zaangażowany w 2023 roku, czy przyczynię się do zwycięstwa. Zrobiliśmy to. W tej chwili się zastanawiają, czy w prawyborach dam radę. Jestem zdecydowany i jestem pewny, że to zrobimy - zapewniał.