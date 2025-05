PKW o incydentach i alkoholu

PKW: początek głosowania bez incydentów Źródło: TVN24

Początek głosowania odbył się bez żadnych incydentów - przekazała Państwowa Komisja Wyborcza na pierwszej konferencji podczas wyborów. Przewodniczący Sylwester Marciniak przekazał również informacje o pojedynczych incydentach.

Kluczowe fakty: W niedzielę od godz. 7 do 21 trwają w Polsce wybory prezydenckie.

PKW Sylwester Marciniak poinformował w niedzielę na pierwszej konferencji prasowej dot. wyborów prezydenckich, że głosowanie odbywa się spokojnie, bez żadnych incydentów.

Szef PKW mówił również o "nie do końca potwierdzonych" informacjach o udziale członków w stanie wskazującym na spożycie alkoholu.

Przewodniczący Sylwester Marciniak mówił na konferencji, że "głosowanie odbywa się bez przerwy od godziny 7 do 21". - Początek głosowania odbył się bez żadnych incydentów. Żadna z okręgowych komisji wyborczych nie zgłosiła do Państwowej Komisji Wyborczej informacji, by jakiś lokal nie został otwarty o czasie - mówił.

Dodał, że na razie nie ma informacji o zdarzeniach, które mogłyby wydłużyć głosowanie.

Marciniak przypomniał, że w lokale wyborcze za granicą także są otwarte od 7 do 21, ale czasu lokalnego. - Z 511 obwodów za granicą, w 87 zakończono już głosowanie - mówił Marciniak przed godz. 10.

Konferencja PKW Źródło: TVN24

W całym kraju można oddać głos na jednego z 13 kandydatów na prezydenta. Uprawnionych do głosowania w wyborach prezydenckich jest blisko 29 milionów osób. Utworzono ponad 32 tysiące obwodów głosowania.

Państwowa Komisja Wyborcza zaplanowała na niedzielę cztery konferencje prasowe. Kolejna ma odbyć się o 13.30. Członkowie komisji podadzą wtedy m.in. frekwencję wyborczą na godz. 12. O godz. 18 będzie informacja o frekwencji na godz. 17. Ostatnia konferencja PKW zaplanowana jest na godz. 22, by podsumować dzień głosowania.

Członkowie komisji "w stanie wskazującym na spożycie alkoholu"

W trakcie konferencji Marciniak wspomniał również, że pojawiły się dwa sygnały o udziale członków komisji w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. Przewodniczący PKW podkreślił jednak, że informacje te "nie są do końca potwierdzone".

- W jednym przypadku, kiedy zastępca przewodniczącego odprowadzał członka komisji na komisariat policji, żeby ewentualnie sprawdzić, czy nie jest w stanie nietrzeźwości, ten członek to po prostu uciekł - powiedział Marciniak.

- W drugim przypadku to jest taka graniczna kwestia, dlatego że wykazano 0,18 promila alkoholu (...) stan wskazujący na użycie alkoholu to jest od 0,2 do 0,5 - stwierdził przewodniczący PKW i dodał, że w tym przypadku będzie jeszcze jedna próba sprawdzenia poziomu alkoholu u członka, "czy to będzie wzrost ilości alkoholu, czy raczej to takie pokłosie wczorajszego wieczoru".

Przestępstwa i wykroczenia w trakcie ciszy wyborczej

Marciniak przekazał, że otrzymał już meldunek z Centrum Operacyjnego Komendanta Głównego Policji w kwestii przestępstw związanych z ciszą wyborczą. - Od początku działań zaistniały trzy przestępstwa. Jeżeli natomiast chodzi o wykroczenia, to z tego meldunku wynika, że wykroczeń określonych w Kodeksie wykroczeń odnotowano 63 przypadki, a określone w Kodeksie wyborczym 56. Także te liczby nie są jakieś olbrzymie - mówił.

Przewodniczący PKW zwrócił uwagę, że większość wykroczeń dotyczy zakłócenia ciszy wyborczej w internecie. - Organami ścigania w sprawie wykroczeń czy przestępstw to jest policja i ewentualnie prokurator - przypomniał.

Marciniak odpowiadając na pytania dziennikarzy o wykroczenia i przestępstwa w trakcie ciszy wyborczej, powiedział też, że osoby, które zajmują funkcje publiczne powinny świecić przykładem.

Marciniak zwrócił uwagę też sygnał, który spłynął z Okręgowej Komisji Wyborczej w Tarnowie. - Część wyborców uważa, że karty są sfałszowane, bo mają ścięty górny róg. Tu na przykład właśnie w Tarnowie była taka sytuacja, że zawiadomiono policję (...). Prawy górny róg karty do głosowania jest w zasadzie we wszystkich kartach do głosowania ścięty, bo jest to element ułatwiający dla wyborców, którzy używają nakładek na karty do głosowania, sporządzonych w alfabecie Braille'a - wyjaśnił.

Głosowanie za granicą

Szef PKW przekazał, że głosowanie za granicą odbywa się w 511 obwodach oraz na pięciu polskich statkach morskich. W tym przypadku również ma ono się zakończyć o godz. 21, ale czasu miejscowego w dniu głosowania. Po godz. 9.30 głosowanie zakończone było w 87 zagranicznych obwodach, m.in. w zachodniej części Stanów Zjednoczonych - w Los Angeles, San Diego i Las Vegas.

- Mamy telefony od wyborców z pytaniami, dlaczego w danej miejscowości, czy w danym państwie nie ma obwodowej komisji wyborczej. Ale liczba zagranicznych obwodów głosowania wzrosła znacząco, po raz pierwszy mamy ich powyżej pięciuset. To ogromny wysiłek ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych, żeby zorganizować te lokale wyborcze - powiedział szef PKW.