Czy będzie zryw młodych? "Pojawia się rozczarowanie"

Doktor Agnieszka Kwiatkowska o młodych wyborcach: są zróżnicowani Źródło: TVN24

- O preferencjach młodych wiemy to, że są bardziej zróżnicowane niż preferencje starszych grup wiekowych - powiedziała w programie "Tak jest" politolożka Agnieszka Kwiatkowska z Uniwersytetu SWPS. Kinga Wojtas z UKSW przewiduje, że w nadchodzących wyborach prezydenckich "nie będziemy widzieć takiego zrywu jak w wyborach 2023 wśród młodych".

Do wyborów prezydenckich w Polsce pozostało mniej niż siedem tygodni. W programie "Tak jest" w TVN24 dr Agnieszka Kwiatkowska, politolożka i socjolożka z Uniwersytetu SWPS, i dr Kinga Wojtas, politolożka z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, dyskutowały o preferencjach wyborczych najmłodszych wyborców.

- To, co wiemy o preferencjach młodych, to przede wszystkim, że są bardziej zróżnicowane niż preferencje starszych grup wiekowych. Im dalej idziemy razem z wiekiem, tym bardziej rządzi wyłącznie dualizm POPiS - wyjaśniała Kwiatkowska. Zwróciła uwagę na to, że w ostatnich wyborach parlamentarnych "i lewica, i ta bardziej skrajna prawica uzyskiwały wyniki porównywalne z tymi dużymi partiami".

- Więc ogólnie, jak spojrzymy na młodych, to przede wszystkim są zróżnicowani. Natomiast sytuacja się bardziej komplikuje, jak weźmiemy pod uwagę płeć, bo wiemy, że to zróżnicowanie u młodych nie jest takie same wśród dziewczyn i chłopaków. W tej najmłodszej kategorii (wiekowej) 18-29 mamy lewicowe dziewczyny i prawicowych chłopaków - dodała.

"Trzaskowski zrobił mocną woltę na prawo"

Na pytanie, jakiej frekwencji w wyborach możemy się spodziewać po najmłodszym elektoracie, Kwiatkowska odpowiedziała, że "musimy zobaczyć, jak będzie prowadzona kampania wyborcza". Dodała również, "że to są wyborcy, na których mniej można polegać niż na starszych kohortach". - To nie są wyborcy tak mocno przywiązani do partii, do marek, kandydatów jak starsze pokolenia - tłumaczyła.

Z kolei pytana o to, który z kandydatów ma "najwierniejszych młodych wyborców po swojej stronie", politolożka odpowiedziała, że "mimo wszystko Rafał Trzaskowski". - Natomiast Rafał Trzaskowski jak na razie zrobił taką, razem ze swoją partią, mocną woltę na prawo. W rezultacie mamy spory procent młodych kobiet, które mówią, że nie wiedzą jeszcze, czy pójdą, nie wiedzą, na kogo zagłosują - uzupełniła.

- Te kobiety od wyborów w 2023 roku cały czas czekają na spełnienie różnych postulatów, które je motywowały do głosowania w tych wyborach i doczekać się nie mogą - zauważyła Kwiatkowska.

Wśród młodych kobiet "pojawia się rozczarowanie"

Kinga Wojtas powiedziała, że temat aborcji "nie przestał być ważny". - Dla kobiet to ciągle jest żywy temat, natomiast pojawia się rozczarowanie. Ile można mówić o czymś, co zostało obiecane, co miało być zrobione w ciągu pierwszych chwil rządzenia przez koalicję i co się z tym stało. Każdy lubi być traktowany poważnie, więc w momencie kiedy pojawia się zawiedziona nadzieja, to także to pukanie i dobijanie się, aby nasz głos został zrealizowany, jest mniej intensywne - mówiła.

Przytaczając wysoką frekwencję wśród młodych w wyborach w 2023 roku, Wojtas powiedziała, że była ona motywowana tak zwanym critical action voting, "czyli chodźmy, zmieńmy rzeczywistość". - Niestety, obawiam się, że właśnie pewna frustracja, wycofanie są widoczne i nie będziemy widzieć takiego zrywu jak w wyborach 2023 wśród młodych - prognozuje politolożka.