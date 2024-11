Kotula: nie chcemy jeszcze tego nazwiska ujawniać

Myślę, że prawdziwa kampania ruszy dopiero po Nowym Roku i to chyba jest ten moment, w którym Lewica ogłosi swojego kandydata bądź kandydatkę w wyborach prezydenckich - powiedziała w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 ministra do spraw równości Katarzyna Kotula (Lewica).

- Nie nie chcemy tego nazwiska jeszcze ujawniać. Rozmowy trwają i będą trwały do końca, w mojej ocenie, grudnia. Myślę, że w połowie grudnia ta decyzja zapadnie i albo w połowie grudnia ogłosimy kandydatkę albo kandydata, albo to będzie początek stycznia. Uważam, że najlepsza byłaby ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk bądź wicemarszałkini Magdalena Biejat - powiedziała Kotula.

Kotula: nie było nikogo w PiS, kto powiedziałby "przekroczyliśmy pewną granicę

Kotula odniosła się także do decyzji Państwowej Komisji Wyborczej, która odrzuciła w poniedziałek sprawozdanie finansowe PiS za 2023 rok. Oznacza to dla partii utratę subwencji.

- Myślę sobie, jaka jest z tego lekcja. Na pewno, że władza deprawuje, ale nie deprymuje. To znaczy nie było nikogo w Prawie i Sprawiedliwości, kto w odpowiednim momencie powiedziałby "przekroczyliśmy pewną granicę, trzeba zaciągnąć hamulec". To w jaki sposób nadużywało Prawo i Sprawiedliwość publicznych pieniędzy, co robiło, w jaki sposób robiło kampanię, jak wykorzystywało te środki publiczne do promocji siebie, widzieli wszyscy - mówiła.