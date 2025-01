Ksiądz do Nawrockiego: radzę, żeby mu pan prawy prosty albo lewy wymierzył. Teraz przeprasza

Na spotkaniu mieszkańców Ciechanowa z Karolem Nawrockim głos zabrał proboszcz jednej z tamtejszych parafii, który poparł kandydata PiS. - Co do pana profesora Dudka, to radzę panu, żeby mu pan prawy prosty albo lewy wymierzył, jak go pan spotka - radził w swej wypowiedzi ksiądz Jan Jóźwiak i pobłogosławił Nawrockiego. Profesor Antoni Dudek niedawno ocenił, że Nawrocki to "jeden z bardziej niebezpiecznych ludzi" w przestrzeni publicznej. - Bóg zapłać, księże dziekanie. Dziękuję za te słowa i za wsparcie - odpowiedział kapłanowi kandydat PiS. W środę duchowny przeprosił za swoje słowa "tych, którzy źle zrozumieli przenośnię".

We wtorek kandydat PiS na prezydenta Karol Nawrocki spotkał się z mieszkańcami Ciechanowa na Mazowszu. Po przemówieniu Nawrockiego zgromadzeni na spotkaniu mieli okazję zadać pytania. Głos zabrał między innymi ksiądz Jan Jóźwiak, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Ciechanowie.

- Urósł pan w moich oczach, kiedy powiedział pan publicznie, odważnie, że nie podpisze ustawy o eksterminacji (ustawy liberalizującej aborcję - red.) - powiedział ksiądz Jóźwiak. - Ma pan niebywale szlachetne sumienie. (...) W tamtym momencie powiedziałem, że będę głosował na Karola Nawrockiego - dodał.

Ksiądz wspomniał następnie o profesorze Antonim Dudku, który niedawno mówił, że Nawrocki to "jeden z bardziej niebezpiecznych ludzi, jacy się pojawili w polskiej przestrzeni publicznej".

- Co do pana profesora Dudka, to radzę panu, żeby mu pan prawy prosty albo lewy wymierzył, jak go pan spotka. (...) Tylko niech pan broni życia dzieci, a wtedy panu Pan Bóg będzie błogosławił i pan wygra na pewno. Szczęść Boże! - powiedział ksiądz Jóźwiak. Później pobłogosławił Nawrockiego.

- Bóg zapłać, księże dziekanie. Dziękuję za te słowa i za wsparcie - odpowiedział Karol Nawrocki.

W środę duchowny opublikował oświadczenie na swoim profilu na Facebooku, w którym przeprosił za swoje słowa. "W odniesieniu do wczorajszej wypowiedzi, chciałbym wyjaśnić z pokorą, że miałem na myśli przenośnię, ponieważ Pan Karol Nawrocki był bokserem. Chodziło tylko o to, aby udzielić celnej riposty Panu Profesorowi Antoniemu Dudkowi, który nadmiernie krytykuje Pana Karola. Szanuję cały dorobek naukowy Pana Profesora i jest on dla mnie autorytetem" - napisał.

"Jestem z natury pacyfistą i nigdy nikogo nie pobiłem. Tych, którzy źle zrozumieli moją przenośnię serdecznie przepraszam. Przepraszam również Pana Profesora Antoniego, ale nigdy nie namawiałem nikogo do bicia. Jest mi przykro, że moja wypowiedź będzie wykorzystywana na różne sposoby" - zaznaczył ksiądz.

W grudniu politolog i historyk prof. Antoni Dudek w podcaście Kultury Liberalnej mówił o Karolu Nawrockim, z którym w przeszłości w tym samym czasie pracował w Instytucie Pamięci Narodowej, że "to jest człowiek niezwykle niebezpieczny".

- Ja mam, że tak powiem, większą wiedzę o tym człowieku z racji tego, że miałem związek z Instytutem Pamięci Narodowej, gdzie on swoją karierę zaczynał. I chcę powiedzieć jasno: to jest człowiek, (dla) którego kariera jest, powiedziałbym, tematem numer jeden - wyjaśnił politolog, który latach 2011-2016 był członkiem Rady Instytutu Pamięci Narodowej.

Do tej wypowiedzi na początku stycznia odniósł się Karol Nawrocki. - Ten komplement ze strony pana profesora Dudka bardzo miło mnie zaskoczył. Rzeczywiście jestem osobą zdeterminowaną w kwestiach państwa polskiego - powiedział Nawrocki. Kandydat PiS na prezydenta dodał, że prof. Dudek był recenzentem jego pracy doktorskiej, którą dobrze ocenił.

