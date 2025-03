Nawrocki bez obaw. "Rzeczywistość będzie inna"

Nawrocki: nie mam żadnych obaw o swój wynik Źródło: TVN24

Karol Nawrocki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta, powiedział, że "nie ma żadnych obaw" o to, że to on dostanie się do drugiej tury wyborów. Stwierdził też, że pokona kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego. - Zamierzam te wybory prezydenckie wygrać - przekonywał.

Karol Nawrocki podczas konferencji w Warszawie został zapytany o najnowsze sondaże prezydenckie, które pokazują tendencję wzrostową kandydata Konfederacji Sławomira Mentzena i wskazują, że depcze on po piętach kandydatowi PiS-u. Między innymi z sondażu Opinia24 dla RMF FM wynika, że na Nawrockiego chce zagłosować 19,5 procent badanych, a na lidera Konfederacji - 18,9 procent.

- Jeśli chodzi o jakiekolwiek obawy, to oczywiście ich nie mam. Panie redaktorze (zwrócił się do dziennikarza zadającego pytanie - red.), drodzy państwo, (...), nie ma żadnych obaw o to, że dostanę się do drugiej tury i pokonam Rafała Trzaskowskiego - powiedział Nawrocki.

- Myślę, że najlepszym sondażem jest to, że wczoraj złożyłem milion trzysta tysięcy podpisów - dodał, nawiązując do zebranych podpisów pod swoją kandydaturą.

Mówił też, że te sondaże, które wskazują na to, że to on wejdzie do drugiej tury, "są dominujące". - Tutaj nie ma naprawdę żadnej trwogi o to, jak to się skończy. Zamierzam te wybory prezydenckie wygrać, pokonać Rafała Trzaskowskiego, który w tych wszystkich sondażach jest niemal noszony na rękach. Rzeczywistość będzie inna, proszę mi zaufać - dodał.

Wybory prezydenckie 2025

Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja, a ewentualna druga tura 1 czerwca. Zgodnie z kalendarzem wyborczym czas na zgłoszenie kandydata na prezydenta upływa 4 kwietnia (piątek) o godzinie 16. Do rejestracji kandydata przez PKW konieczne jest zebranie minimum 100 tysięcy podpisów poparcia.