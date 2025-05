Kaczyński, Duda i Kurski murem za Nawrockim. Komu to pomoże? 

W "Podcaście politycznym" o komentarzu prezydenta Dudy do nowych faktów z przeszłości Nawrockiego Źródło: TVN24+

Kluczowe fakty: Twórcy "Podcastu politycznego" w najnowszym odcinku komentują reakcję polityków PiS-u na kontrowersje i nieznane dotąd fakty z życia Karola Nawrockiego.

Rozmawiają także o wypowiedzi Jacka Kurskiego, który zasugerował swój powrót do telewizji publicznej.

Po stronie "plusów" sztab Karola Nawrockiego może zapisać sobie to, że żaden z polityków PiS publicznie go nie skrytykował ani się od niego nie odciął. A powodów Nawrocki dostarczył im w ostatnich dniach mnóstwo. Jeszcze żaden kandydat w historii polskich wyborów prezydenckich nie mierzył się z takimi pytaniami o swoją przeszłość. Jeszcze żadnemu nie zarzucano: udziału w ustawkach, kontaktu z przestępcami, udziału w procederze sprowadzania prostytutek do hotelu oraz żaden w trakcie prezydenckiej debaty nie sięgał po "woreczki nikotynowe". Gdy dodamy do tego sprawę przejęcia kawalerki od pana Jerzego, daje to obraz spraw, z których każdy kandydat na prezydenta powinien się wytłumaczyć.

Karol Nawrocki wciąż tego nie zrobił. Co więcej i on, i politycy PiS wszystkie te zarzuty próbują bagatelizować i sprowadzać dyskusje w sprawach ważnych do absurdu. Jarosław Kaczyński w czwartek przyznał, że w młodości brał udział w bójkach, podobnie mówił Mateusz Morawiecki i prezydent Andrzej Duda. - Zaraz okaże się, że każdy w PiS-ie brał udział w ustawkach - drwi były polityk tej partii, którego pytamy o strategie Jarosława Kaczyńskiego na ostatnie godziny kampanii. Nasz rozmówca dodaje, że "Nawogrodzka" walczy o polityczne życie i że jego zdaniem prezes PiS przyjmie każdą "najbardziej absurdalną linię obrony", by to jego kandydat wygrał.

U Trzaskowskiego umiarkowany optymizm

Tym, który Karola Nawrockiego nie bał się skrytykować, był Sławomir Mentzen. - Karol Nawrocki ma pewne problemy z wiarygodnością. Nie mam stuprocentowego zaufania, że to, co on mówi o swojej przeszłości, jest prawdą - mówił. Kandydat Konfederacji przyznał, że mu to przeszkadza. W sztabie Rafała Trzaskowskiego wyczuwa się umiarkowany optymizm. Sztabowcy uważają, że ich kampania profrekwencyjna działa i że ich wyborcy z 15 października obudzili się i ruszą w niedzielę do urn. Jednak na pytanie - Trzaskowski czy Nawrocki - słyszymy najczęściej: "będzie remis". Czyli niemal to samo, co w sztabie Karola Nawrockiego: "będzie na żyletki".

Zaskakujące słowa Kurskiego. "Cały Jacek"

W środę TVP Info zamieściła na swoim profilu w mediach społecznościowych nagranie z byłym prezesem stacji za czasów rządów PiS Jackiem Kurskim, który z założoną na głowie czerwoną czapką z napisem "Nawrocki 2025" zwraca się z uśmiechem do dziennikarzy telewizji publicznej. - Wrócę do was, kochani. Zachowujcie się bardzo grzecznie - powiedział.

O nagranie z Kurskim zapytaliśmy polityków PiS i sztabowców Nawrockiego, część z nich odpowiedziała nam: - Cały Jacek.

Wiemy, że były prezes TVP dzieli obecnie swoje życie między Polską a Stanami Zjednoczonymi, gdzie mieszka jego rodzina. Nie zaskakuje więc odpowiedź sztabowców z PiS-u, którzy zapytani przez nas, czy Kurski pomaga przy tworzeniu kampanii Nawrockiego, odpowiedzieli, że na początku miał się w to bardziej angażować, "ale potem tak często zaczął wyjeżdżać, że w gruncie rzeczy przestali móc na niego liczyć i został wycofany do drugiego szeregu".

Nawrocki jednak - podając dalej nagranie z byłym prezesem TVP na platformie X - napisał: "Po moim trupie". Według naszych nieoficjalnych informacji, sztabowcy kazali Nawrockiemu szybko zareagować, ponieważ zobaczyli, jaką popularność zdobywa nagranie.

Duda broni przeszłość Nawrockiego

Kolejnym problematycznym dla Nawrockiego tematem jest jego udział w kibolskich ustawkach. Wirtualna Polska ustaliła, że do bijatyki z udziałem kandydata PiS doszło jesienią 2009 roku. Był już wtedy pracownikiem Instytutu Pamięci Narodowej. Bił się po stronie chuliganów Lechii Gdańsk przeciw grupie bojówkarzy Lecha Poznań. Po obu stronach stanęło po 70 osób, a brutalne starcie trwało ponad sześć minut. Według ustaleń WP, 32 osoby, które udało się zidentyfikować dziennikarzom, mają na koncie ponad 130 przestępstw.

Teraz Nawrocki oraz jego zwolennicy bagatelizują te wydarzenie, ale zapewne - gdyby kandydat PiS został wtedy zidentyfikowany - również mógłby zasiąść na ławie oskarżonych.

Do sprawy odniósł się prezydent Andrzej Duda, który był gościem Kanału Zero. Mimo że zaznaczył, że "tego nie pochwala", to próbował porównać kibolskie bijatyki organizowane między innymi w lasach do zawierania "gentleman's agreement" (dżentelmeńskiej umowy - red.). Zachowanie Dudy jako cenionego i popularnego polityka prawicy było zadziwiające i mogło wskazywać na lekceważenie lub być motywowane ślepym poparciem dla Nawrockiego.

Plan Zembaczyńskiego. "Wpadł w wir"

W "Podcaście politycznym" omawiane były także środowe wydarzenia w Końskich. Telewizja Republika zorganizowała tam - jak twierdzi - debatę, jednak pojawił się na niej jedynie Karol Nawrocki. Jak usłyszeliśmy od osób, które były na miejscu, oprócz grup popierających kandydata PiS, pojawiły się również osoby popierające kandydata KO. Zjawił się też poseł Witold Zembaczyński z listą pytań do Nawrockiego.

Dowiedzieliśmy się, że pomysł był taki, że w czasie, w którym miał odpowiadać nieobecny Trzaskowski, Zembaczyński wykrzykiwałby pytania do kandydata PiS-u dotyczące sprawy woreczka nikotynowego, bijatyk kibolskich oraz innych szczegółów jego przeszłości. Okazało się jednak, że "wpadł w wir" zwolenników Nawrockiego, miało nawet dojść do szarpaniny. Pojawiły się doniesienia, że Zembaczyński miał pojawić się w Końskich bez zgody sztabu, jednak trudno uwierzyć, że ryzykowałby przyjazd tam bez jakiejkolwiek akceptacji.