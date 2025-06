PKW o frekwencji w drugiej turze wyborów na godzinę 17 Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: Trwa druga tura wyborów prezydenckich w Polsce. Lokale wyborcze są otwarte do godziny 21.

Na konferencji Państwowej Komisji Wyborczej przekazano informacje o frekwencji wyborczej na godzinę 17.

Członkowie PKW przekazali w niedzielę podczas konferencji po godzinie 18.30, że frekwencja wyborcza w województwie dolnośląskim na godzinę 17 wyniosła 53,78 procent.

W pierwszej turze wyborów 18 maja frekwencja wyborcza w tym województwie o tej samej porze wyniosła 48,91 procent.

Trwają wybory prezydenckie

O godzinie 7 rano w niedzielę rozpoczęło się głosowanie w drugiej turze wyborów prezydenckich. Uprawnionych do głosowania jest blisko 29 milionów wyborców. Głos można oddać w ponad 32 tysiącach lokali wyborczych w kraju, jest też 511 obwodów głosowania za granicą.

Do lokalu wyborczego należy wziąć dokument tożsamości. Pozwoli on na znalezienie wyborcy w spisie wyborców i dopuszczenie go do głosowania. Potwierdzać tożsamość można również za pomocą aplikacji mObywatel. Jeśli wyborca będzie korzystał z zaświadczenia o prawie do głosowania, komisja dopisze go do spisu wyborców.

Do czasu zakończenia głosowania trwa cisza wyborcza. Narusza ją każdy element czynnej agitacji wyborczej, czyli publicznego nakłaniania lub zachęcania do głosowania w określony sposób. Zabroniona jest także agitacja w lokalu wyborczym polegająca m.in. na eksponowaniu symboli, znaków i napisów kojarzonych z kandydatami i komitetami wyborczymi. Za złamanie zakazu agitacji w czasie ciszy wyborczej grozi grzywna - najwyższa od 500 tysięcy złotych do 1 miliona złotych za publikację sondaży.

