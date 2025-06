Jak oddać ważny głos w II turze wyborów Prezydenta RP? Źródło: wybory.gov.pl

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Kluczowe fakty: Na karcie do głosowania znajduje się odcisk pieczęci obwodowej komisji wyborczej. Karta powinna mieć również wydrukowany odcisk pieczęci PKW.

Jak wygląda karta do głosowania za granicą?

Więcej na temat wyborów prezydenckich znajdziesz w tvn24.pl.

Do głosowania w drugiej turze wyborów uprawnionych jest prawie 29 mln Polaków. Głosowanie odbywa się w niedzielę w godzinach 7.00-21.00. Dla przeprowadzenia wyborów prezydenckich powołano ponad 32 tys. obwodowych komisji wyborczych w kraju i 511 za granicą.

Jak wygląda karta do głosowania?

Jeśli wyborca znajduje się w spisie w danym obwodzie albo przedstawi zaświadczenie o prawie do głosowania, po okazaniu dokumentu tożsamości ze zdjęciem otrzyma kartę do głosowania. Jej odbiór potwierdza się podpisem w spisie wyborców. Dokument tożsamości, jaki można okazać komisji wyborczej, to np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport, legitymacja studencka czy mObywatel.

Co należy sprawdzić na karcie do głosowania? Karta powinna być ostemplowana pieczęcią obwodowej komisji wyborczej i mieć wydrukowany odcisk pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej. W drugiej turze wyborów na karcie do głosowania będą nazwiska dwóch kandydatów - umieszczone w kolejności alfabetycznej.

Jak wyjaśniała PKW, prawy górny róg karty jest ścięty - a to ze względu na osoby niewidome, które mogą skorzystać ze specjalnej nakładki w alfabecie Braille'a.

Jak oddać ważny głos

Aby oddać ważny głos w wyborach prezydenckich, należy postawić znak "X" w kratce przy nazwisku tylko jednego kandydata. Znak "X" oznacza co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki.

Postawienie znaku "X" przy nazwisku więcej niż jednego kandydata albo niepostawienie go wcale skutkuje tym, że głos będzie nieważny. Informacje o tym, w jaki sposób należy oddać ważny głos, będą się znajdowały też w dolnej części karty.

Wszelkie znaki, przekreślenia, czy znak "X" postawiony poza przeznaczoną na to kratką, traktowane są jako dopiski, które nie wpływają na ważność głosu, podobnie jak wszelkie inne znaki postawione w kratce.

Karta do głosowania za granicą

Warto pamiętać, że za granicą karta do głosowania wygląda nieco inaczej: nie ma ściętego rogu. Nie ma też pieczęci PKW. Zamiast pieczęci Państwowej Komisji Wyborczej jest pieczęć Urzędu Konsularnego oraz pieczęć Obwodowej Komisji Wyborczej. Tak jak w kraju ma być odbita, przy czym nie musi mieć koloru czerwonego.

Godziny pracy lokali wyborczych

W Polsce w niedzielę lokale wyborcze będą otwarte od godz. 7:00 do godz. 21:00, o ile żadna z komisji nie przedłuży głosowania. O 21:00 poznamy pierwsze sondażowe wyniki exit poll. Należy pamięć, że błąd statystyczny badania to około 2 punkty procentowe dla każdego z kandydatów. Około 23:00 powinniśmy poznać wyniki late poll, które są opracowywane na podstawie oficjalnych danych z losowo wybranych obwodowych komisji wyborczych, po podliczeniu w nich wszystkich głosów.