Jak głosować poza miejscem zamieszkania? Można już składać wnioski

Osoby, które w nadchodzących wyborach prezydenckich będą chciały zagłosować poza miejscem zameldowania, mogą już składać stosowne wnioski. Gdzie je złożyć? Co powinno się w nich znaleźć? Kiedy upływa termin?

Kluczowe informacje Wniosek o zmianę miejsca głosowania można złożyć do 15 maja

Część wyborców już teraz może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego

Co do zasady, w dniu głosowania wyborca z urzędu będzie ujęty w spisie wyborców w miejscu swojego zameldowania. Jeśli w dniu wyborów będzie jednak poza nim, na przykład na urlopie, na stałe mieszka pod innym adresem, niż adres zameldowania, lub nie jest ujęty w żadnym stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców, od 4 kwietnia do 15 maja może złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania.

Gdzie i jak złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania

We wniosku należy podać nazwisko i imię (lub imiona), obywatelstwo, numer PESEL oraz adres przebywania w dniu wyborów. Gotowy wniosek z własnoręcznym podpisem można złożyć na piśmie w urzędzie gminy, na terenie której wyborca będzie głosować lub w wersji z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, przy użyciu usługi elektronicznej na stronie internetowej gov.pl. Cała procedura jest bezpłatna.

Jeśli wyborca zmieni miejsce głosowania, z urzędu zostanie skreślony ze spisu wyborców, w którym był ujęty wcześniej. Wniosek o zmianę miejsca głosowania powinni zgłosić również żołnierze i inni funkcjonariusze, którzy chcą oddać głos w miejscu odbywania służby.

Wybory prezydenckie. Zmiana miejsca głosowania - druga tura

Co ważne, jeśli po pierwszej turze wyborów prezydenckich okaże się, że zostanie przeprowadzona druga tura, wyborcy którzy złożyli wniosek o zmianę miejsca głosowania przed pierwszą turą, będą ujęci w tym samym spisie wyborców również w drugiej. Aby wziąć udział w głosowaniu w innym obwodzie - w tym np. w miejscu stałego zamieszkania - należy uzyskać z dowolnie wybranego urzędu gminy zaświadczenie o prawie do głosowania lub złożyć wniosek o zmianie miejsca głosowania - na piśmie lub w wersji elektronicznej. Należy to zrobić do 29 maja, czyli na trzy dni przed możliwą drugą turą.

Wybory prezydenckie 2025. Ważne daty

Wyborcy z niepełnosprawnościami oraz ci, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, mogą zagłosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego można zgłaszać do 5 maja. Wyborcy z tej grupy mogą do 5 maja zgłaszać także zamiar skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego. Dotyczy to gmin, w których w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski.

Do 9 maja można składać wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu wyborów kończą 60 lat. Z kolei do 13 maja wyborcy przebywający za granicą muszą złożyć wniosek o ujęcie ich w spisie wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą.

15 maja - tego dnia minie termin składania wniosków o zmianę miejsca głosowania w kraju oraz pobierania zaświadczeń o prawie do głosowania w dowolnym obwodzie.

16 maja - o północy (w nocy z piątku na sobotę) skończy się kampania wyborcza i rozpocznie się cisza wyborcza, która potrwa do zakończenia głosowania w niedzielę, 18 maja.

18 maja - głosowanie w pierwszej turze wyborów prezydenckich rozpocznie się o godz. 7:00 i zakończy o godz. 21:00.

1 czerwca - w razie konieczności, tego dnia odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich.

