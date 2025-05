Frekwencja w wyborach prezydenckich na godzinę 17. Dane PKW Źródło: TVN24

Frekwencja w wyborach prezydenckich na godzinę 17 wyniosła 50,69 procent - podała Państwowa Komisja Wyborcza. Jest wyższa niż poprzednich wyborach, które odbyły się w 2020 roku.

Kluczowe fakty: Trwają wybory prezydenckie w Polsce. Lokale wyborcze są otwarte do godziny 21.

Rozpoczęła się trzecia konferencja członków PKW. Poinformowano na niej o frekwencji wyborczej na godzinę 17. Przekazano również dane o głosowaniu w poszczególnych województwach i miastach.

Członkowie PKW poinformowali w niedzielę podczas konferencji po godzinie 18.30, że frekwencja wyborcza na godzinę 17 wyniosła 50,69 procent - wydano 14 405 533 kart do głosowania uprawnionym osobom.

Największą frekwencję odnotowano o tej porze w województwie mazowieckim (54,97 proc.), małopolskim (52,89 proc.) oraz pomorskim (52,40 proc.). Najniższa frekwencja była w województwie opolskim (43,22 proc.), lubuskim (46,84 proc.) i warmińsko-mazurskim (47,86 proc.).

Przewodniczący PKW zaznaczył, że we wszystkich 18 miastach wojewódzkich frekwencja przekroczyła 50 procent, a najwyższą miała Warszawa (58,85 proc.), następnie Poznań (56,22 proc.) i Kraków (55,41 proc.).

W poprzednich wyborach prezydenckich w 2020 roku frekwencja wyborcza o tej samej porze wyniosła 47,89 procent. W wyborach parlamentarnych w 2023 roku - 57,54 procent, natomiast w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku - 28,20 procent.

Ostatnia konferencja PKW planowana jest na godzinę 22 - wtedy jej członkowie podsumują dzień głosowania.

Frekwencja na godzinę 12

Podczas konferencji o godzinie 13.30 członkowie PKW przekazali, że frekwencja wyborcza na godzinę 12 wyniosła 20,28 procent - wydano 5 739 537 kart do głosowania uprawnionym osobom.

Wówczas podano, że największą frekwencję odnotowano w województwie małopolskim (23,05 proc.), podlaskim (22,57 proc.) oraz podkarpackim (22,3 proc.). W miastach najwyższa frekwencja była w Lublinie (24,34 proc.), Rzeszowie (23,01 proc.) oraz w Białymstoku (22,81 proc.).

Najniższa frekwencja była do południa w woj. opolskim (16,07 proc.), lubuskim (17,57 proc.) i dolnośląskim (17,91 proc.). Najmniej osób poszło do głosowania w Gdańsku (16,93 proc.), Opolu (18,54 proc.) i Gorzowie Wielkopolskim (19,44 proc.).

W poprzednich wyborach prezydenckich w 2020 roku frekwencja wyborcza o tej samej porze wyniosła 24,73 procent. W wyborach parlamentarnych w 2023 roku - 22,59 procent, a w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2024 - 11,66 procent.

Trwają wybory prezydenckie

O godzinie 7 rano w niedzielę rozpoczęło się głosowanie w wyborach prezydenckich. Startuje w nich 13 kandydatów. Uprawnionych do głosowania jest blisko 29 milionów wyborców. Głos można oddać w ponad 32 tysiącach lokali wyborczych w kraju, jest też 511 obwodów głosowania za granicą.

Do lokalu wyborczego należy wziąć dokument tożsamości. Pozwoli on na znalezienie wyborcy w spisie wyborców i dopuszczenie go do głosowania. Potwierdzać tożsamość można również za pomocą aplikacji mObywatel. Jeśli wyborca będzie korzystał z zaświadczenia o prawie do głosowania, komisja dopisze go do spisu wyborców.

Do czasu zakończenia głosowania trwa cisza wyborcza. Narusza ją każdy element czynnej agitacji wyborczej, czyli publicznego nakłaniania lub zachęcania do głosowania w określony sposób. Zabroniona jest także agitacja w lokalu wyborczym polegająca m.in. na eksponowaniu symboli, znaków i napisów kojarzonych z kandydatami i komitetami wyborczymi. Za złamanie zakazu agitacji w czasie ciszy wyborczej grozi grzywna - najwyższa od 500 tysięcy złotych do 1 miliona złotych za publikację sondaży.