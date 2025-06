"Dwa podstawowe czynniki" porażki Trzaskowskiego

Bocheński o "dwóch czynnikach" porażki Trzaskowskiego Źródło: TVN24

Od niedzielnego wieczora PKW aktualizowała dane schodzące z całego kraju i z zagranicy. Po godzinie 5 rano w poniedziałek pojawiły się dane ze 100 procent obwodów głosowania.

Karol Nawrocki, kandydat Prawa i Sprawiedliwości, zdobył 50,89 procent głosów (10 606 877). Rafał Trzaskowski, kandydat Koalicji Obywatelskiej, zdobył 49,11 procent głosów (10 237 286). Frekwencja w skali całego kraju wyniosła 71,63 procent.

Wyniki niedzielnego głosowania komentowali w "Rozmowie Piaseckiego" Grzegorz Schetyna (KO) i Tobiasz Bocheński (PiS).

PiS o "dwóch czynnikach" porażki

Bocheński ocenił, że są "dwa podstawowe czynniki", które zaważyły na porażkę Trzaskowskiego. - Pierwszym czynnikiem jest Donald Tusk i to, że Polacy w coraz większym procencie są niezadowoleni z jego rządu i to, że on się na końcu kampanii włączył bardzo intensywnie, przykrywając Rafała Trzaskowskiego, wychodząc na pierwszy plan - mówił.

- Drugi element - Rafał Trzaskowski próbował przedstawiać się jako ktoś inny, niż jest w rzeczywistości. I to było nieautentyczne. Wyborcy, których Koalicja Obywatelska chciała zmobilizować przed drugą turą, nie poszli do urn, bo nie widzieli tej autentyczności - analizował europoseł PiS.

Schetyna: nie wydarzyło się nic, co odwróciłoby trend

Grzegorz Schetyna zwrócił uwagę, że "nie zdarzyło się nic takiego, co zmieniłoby logikę wyborów ostatnich wyborów prezydenckich, ten wynik wyborczy drugiej tury jest bardzo podobny do tego sprzed pięciu lat". - Wydaje się, że nie wydarzyło się nic, co odwróciłoby ten trend. Pięć lat temu byłem tutaj w tym samym miejscu, siedzieliśmy i analizowaliśmy tę sytuację - mówił.

- Nie udało się zmienić tej logiki. Wydawało się, że ta kampania jest inna, bo oni są kandydaci. Wtedy Trzaskowski był challengerem, który walczył z urzędującym prezydentem. (...) Wydawało się, że informacja na temat Nawrockiego będą decydujące o wyniku wyborczym. Nie decydowały - dodał.

