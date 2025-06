"Mówili: Rano będzie jeszcze lepiej". Agata Adamek o reakcjach w sztabie Trzaskowskiego Źródło: TVN24

Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie, zdobywając 50,89 proc. głosów (10 606 877). Rafał Trzaskowski zdobył 49,11 proc. głosów (10 237 286). Pierwsze sondażowe wyniki exit poll były jednak inne i wskazywały na zwycięstwo Trzaskowskiego. Choć obarczone były błędem statystycznym około 2 punktów procentowych, sztab kandydata KO, co uwieczniły kamery, zareagował wybuchem radości. - Zwyciężyliśmy, chociaż myślę, że do języka polskiego, do języka polskiej polityki wejdzie to sformułowanie już na zawsze: "na żyletki" - powiedział w pierwszym powyborczym przemówieniu Trzaskowski.

Według relacji dziennikarzy obecnych na miejscu tuż po wystąpieniu Trzaskowskiego jego wieczór wyborczy opuścił Donald Tusk, który nie zabrał głosu. Moment opuszczenia przez Tuska wieczoru wyborczego nie został uchwycony przez kamery telewizyjne. Zarejestrowali go jednak dziennikarze TVN24 na zdjęciach.

Donald Tusk opuszcza wieczór wyborczy Rafała Trzaskowskiego

Tusk "błyskawicznie wyszedł"

Jak mówiła w niedzielnym wydaniu programu "W kuluarach" Agata Adamek, do końca nie było wiadomo, czy premier będzie przemawiać po ogłoszeniu wyników exit poll. - Z moich informacji wynika, że uzależniano to od tego, jaka będzie różnica w tym pierwszym sondażu. Ta różnica dała premierowi widocznie powód do tego, by wyciągnąć taki wniosek, by jednak nie przemawiać, by nie trąbić jeszcze do zwycięstwa, tylko szybko oddalić się z tego miejsca i tak też się stało. My nawet jako reporterzy nie zdołaliśmy o nic premiera zapytać. Po prostu błyskawicznie wyszedł zaraz po przemówieniu Trzaskowskiego - powiedziała.

Dziennikarze TVN24 zauważyli, że "euforia" w sztabie Trzaskowskiego po ogłoszeniu wyników exit poll była zaskakująca. - Mnie, przyznam szczerze, ta pewność siebie polityków Koalicji Obywatelskiej zaskoczyła przy tak minimalnej różnicy - mówiła reporterka "Faktów" TVN Arleta Zalewska. - Tam naprawdę taki oddech spadającego kamienia z ich piersi było słychać, myślę, w całej Warszawie. A jednak patrząc na tę różnicę między Nawrockim a Trzaskowskim o 21, tej pewności, moim zdaniem, mieć nie można było - dodała.