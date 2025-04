Nawrocki o polityce zagranicznej. Stawia u siebie biało-czerwoną flagę, a na pulpicie Trzaskowskiego flagę LGBTQ+ Źródło: TVN24

W siedzibie PiS przygotowywana jest lista osób do ułaskawienia, jeśli prezydentem zostanie Karol Nawrocki - przekazali w niedzielę w Bydgoszczy europosłowie Dariusz Joński i Michał Szczerba. Podali też, że Nawrocki zostając kandydatem, musiał podpisać weksle.

Joński i Szczerba wraz z innym europosłem Koalicji Obywatelskiej Krzysztofem Brezją wzięli udział w otwartym spotkaniu z mieszkańcami Bydgoszczy.

- Przed nami wybory i to wszystko, co było złe przez osiem lat, może wrócić. Mówimy wprost, że głosowanie na Nawrockiego to głosowanie między innymi za ułaskawieniem Marcina Romanowskiego. Widzieliśmy, co się działo przez ostatnie miesiące. Gdyby nie pan prezydent Andrzej Duda, to panowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik siedzieliby dzisiaj w więzieniu, a nie w Parlamencie Europejskim. Tych, którzy mają zarzuty i mogą mieć w najbliższym czasie łącznie z samym Jarosławem Kaczyńskim, jest bardzo wielu - powiedział Joński.

Joński: na Nowogrodzkiej jest przygotowywana lista

Joński ocenił, że jedni idą do wyborów po to, żeby stać na straży prawa i konstytucji jak Rafał Trzaskowski, a drudzy idą po to, żeby ułaskawiać swoich kolegów.

Szczerba mówił, że wraz z Brejzą i Jońskim "będą przypominać afery z czasów poprzednich rządów, a ich misja patrzenia na ręce politykom PiS zakończy się wtedy, kiedy zapadną wyroki skazujące i winni trafią do więziennych cel". Joński zaznaczył, że większość informacji, jakie otrzymywał ze Szczerbą o aferach PiS, które później były podstawą ich kontroli i zawiadomień o przestępstwach, pochodziła od sygnalistów.

- Teraz również pojawiają się sygnaliści, którzy mówią wprost, że jest przygotowana na ulicy Nowogrodzkiej lista nazwisk polityków PiS, którzy mają być ułaskawieni. Na tej liście jest były premier pan Mateusz Morawiecki, pan Mariusz Kamiński i pan Maciej Wąsik i różne osoby związane z PiS-em. Nie podnosilibyśmy tego, gdyby nie fakt, że już w przeszłości Andrzej Duda ułaskawiał i wiemy doskonale, że na to czeka również między innymi pan Marcin Romanowski i inni z tak zwanego wymiaru sprawiedliwości z czasów PiS - mówił Joński.

Karol Nawrocki wraz z europosłami z ramienia PiS na konferencji prasowej po spotkaniu grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów Źródło: PAP

Na liście ma być "cała elita PiS-u"

Szczerba mówił, że "w ostatnich godzinach dowiedzieli się, że na Nowogrodzkiej jest osoba, która przygotowuje listę do ułaskawień Nawrockiego". Joński podał też, że na liście osób przewidzianych do ułaskawienia "jest dwóch byłych komendantów policji". - Tam jest cała, można powiedzieć, elita PiS, która albo ma postawione zarzuty, albo może mieć postawione też w najbliższym czasie - dodał.

Europoseł Szczebra przekazał, że "z trzech różnych źródeł otrzymali również informację, że Nawrocki, kiedy odbywał casting prezesa na kandydata na prezydenta, musiał podpisywać weksle".

Brejza powiedział, że "to są szokujące informacje, a wybory prezydenckie muszą być wyborami o Polskę uczciwą i nie można pozwolić żeby pałac prezydencki stał się hurtownią ułaskawień dla skompromitowanych ludzi z układu związanego z PiS, którzy rozkradali Polskę przez osiem lat".