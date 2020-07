Duda: małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, dlaczego mam to przemilczać?

Będę chronił polską rodzinę. Absolutnie nie zgodzę na żadne eksperymenty na naszych dzieciach, na ich seksualizację, na adopcje przez pary jednopłciowe, nie ma takiej możliwości - oświadczył w środę ubiegający się o reelekcję prezydent Andrzej Duda. W Drawsku Pomorskim podkreślił, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, i zapowiedział, że będzie tego strzegł.

- Ja polską rodzinę miałem, mam i będę miał cały czas pod swoją opieką i swoją ochroną, tak jak stanowi konstytucja, że państwo polskie ma chronić i wspierać rodzinę - oświadczył Andrzej Duda w Drawsku Pomorskim. Zapewnił, że nic, co Polacy uzyskali przez ostatnie pięć lat, nie zostanie im odebrane. - Ja się na to nie zgodzę, nie podpiszę żadnej takiej ustawy, możecie być państwo o to spokojni. 500 plus, 300 plus, 13. emerytura, leki dla seniorów, wszystko to stabilnie pozostanie - oświadczył.

Podkreślił, że ochrona rodziny to przede wszystkim podwyższanie wynagrodzeń. - To musi następować, musi się podnosić poziom życia, stopniowo, powoli, na skutek inwestycji - mówił Duda. Podkreślił, że "chodzi o wolność". - Kto jest prawdziwie wolny? Ten, kto nie myśli, jak przeżyje od pierwszego do pierwszego. To jest wolność. Prawdziwie wolny jest ten, kto ma pracę, kto może sobie tę pracę wybrać - przekonywał.

"Nie zgodzę się na żadne eksperymenty na naszych dzieciach"

Ubiegający się o reelekcję prezydent oświadczył, że chronione muszą być dzieci, a także konstytucyjne prawo rodziców do wychowywania ich zgodnie z własnymi przekonaniami. - Ja się absolutnie nie godzę i nie zgodzę na żadne eksperymenty na naszych dzieciach, na ich seksualizację, na adopcje przez pary jednopłciowe, nie ma takiej możliwości. Absolutnie nie ma zgody na żadne agresywne programy edukacji seksualnej - oznajmił Duda.

- Dlaczego mam przemilczać to, że w polskiej konstytucji jest napisane, że małżeństwo w Polsce to związek kobiety i mężczyzny? - pytał prezydent. Zaznaczył, że na nic innego się nie godzi. - Jeżeli żyjemy w wolnym kraju, to ja mam prawo mówić to głośno. Będę o tym mówił i będę tego strzegł, możecie być tego pewni - dodał.

Andrzej Duda w Drawsku Pomorskim PAP/Marcin Bielecki

Duda: chcę Polski, w której wszyscy są wolni

Duda mówił, że przez pięć lat jego prezydentury znacznie zmniejszono ubóstwo.

- Od 2015 roku 1,2 miliona ludzi naszymi decyzjami udało się wyprowadzić ze skrajnego ubóstwa, tak niskiego poziomu ubóstwa w Polsce, jak jest teraz, nie było jeszcze nigdy w historii, nigdy. O to właśnie chodzi, to po to jest ta polityka - nastawiona na rodzinę i zwykłego człowieka. Proszę, żebyście państwo mnie wsparli, bo chcę ją kontynuować, to czy będzie mogła być kontynuowana rozstrzygnie się dokładnie 12 lipca - mówił Duda.

Dodał, że polityka powinna oznaczać dbałość o każdą grupę społeczną. - Zawsze powtarzam, pod biało-czerwoną flagą, naszą, z uśmiechem, z godnością, jest miejsce dla każdego z naszych rodaków - podkreślił prezydent. Jak mówił, chce wolnej Polski, w której wszyscy są wolni.

Duda: od środy niższe ceny gazu

Duda na spotkaniu z mieszkańcami Drawska Pomorskiego przypomniał, że rosyjski Gazprom przelał do polskiej spółki PGNiG 1,5 mld dolarów, co było efektem wygranego sporu z rosyjskim dostawcą.

Prezydent oświadczył, że "to wielki sukces" polskiej spółki, premiera Mateusza Morawieckiego i jego samego. - To w ogóle efekt skutecznej polityki, jeżeli chodzi o dywersyfikację dostaw gazu, którą prowadzimy, ponieważ stajemy się coraz mocniejsi, mamy coraz więcej dostaw gazu skroplonego do Polski przez terminal LNG w Świnoujściu - podkreślił Duda.

Dodał, że wygrana z Gazpromem ma swoje przełożenie na ceny gazu. - Od dzisiaj ceny gazu dla państwa są o 10,5 procenta niższe niż do tej pory, jeżeli do tego dodamy, że od 2015 roku, odkąd zostałem prezydentem RP, te ceny cały czas trochę spadały, w sumie całe zmniejszenie się cen na przestrzeni ostatnich pięciu lat, wliczając dzisiejszą obniżkę, to jest prawie 18 procent - powiedział prezydent. Jak zaznaczył, dla zwykłej rodziny oznacza to prawie 1800 złotych oszczędności.

Na początku czerwca PGNiG zawarło z Gazpromem aneks do kontraktu jamalskiego, w którym m.in. uzgodniono, że do 1 lipca 2020 roku rosyjski koncern zwróci około 1,5 miliarda dolarów nadpłaty za gaz dostarczany po 1 listopada 2014 roku. Zwrot nakazał w marcowym wyroku arbitraż w Sztokholmie. Prezes PGNiG Jerzy Kwieciński poinformował w środę, że pieniądze od Gazpromu są już na koncie polskiej spółki.

Autor:momo/kab

Źródło: TVN24, PAP