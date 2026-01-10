Logo strona główna
Polska

Kto stanie na czele Polski 2050? Są wyniki głosowania

Konferencja Polski 2050 w Warszawie
Leo: nie wiem jeszcze na kogo będę głosowała w wyborach na przewodniczącego Polski 2050
Źródło: TVN24
W sobotę odbyły się wybory na przewodniczącego Polski 2050. Mierzyło się w nich pięcioro kandydatów. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Paulina Hennig-Kloska powalczą o stanowisko w drugiej turze, która odbędzie się w poniedziałek - przekazał poseł Marcin Skonieczka z Polski 2050.

Wybory trwały od godziny 9.15 do godziny 15. Uprawnionych do udziału w głosowaniu było ponad 800 delegatów. Do starcia stanęło pięcioro kandydatów: poseł Ryszard Petru, posłanka Joanna Mucha, ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, ministra klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska oraz poseł Rafał Kasprzyk.

Przed godziną 16 poseł Marcin Skonieczka z Polski 2050 przekazał na X wyniki głosowania:

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zdobyła 277 głosów; Paulina Hennig-Kloska - 131 głosów; Joanna Mucha - 119 głosów; Ryszard Petru – 95 głosów; Rafał Kasprzyk – 34 głosy.

Jak poinformował Skonieczka, w drugiej turze, która odbędzie się w poniedziałek, zmierzą się Paulina Hennig-Kloska oraz Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Pierwotnie o stanowisko lidera partii ubiegało się siedmioro polityków Polski 2050. Jednak w grudniu ze startu w wyborach zrezygnował europoseł Michał Kobosko, a w piątek - czyli dzień przed głosowaniem - Bartosz Romowicz.

Obecny lider i założyciel Polski 2050 Szymon Hołownia pod koniec września informował, że nie będzie ponownie ubiegał się o tę funkcję. Później ogłosił, że stara się o stanowisko Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. Ostatecznie został na nie wybrany były prezydent Iraku - Barham Ahmed Salih.

"Dobicie" leżało na stole. Tusk "nie pomagał, ale też nie zabijał"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Dobicie" leżało na stole. Tusk "nie pomagał, ale też nie zabijał"

Marcin Złotkowski

Rada Krajowa Polski 2050

W sobotę 17 stycznia w Warszawie odbędzie się Rada Krajowa ugrupowania, na której planowane jest pierwsze oficjalne wystąpienie nowego przewodniczącego Polski 2050. Tego samego dnia rada wybierze także czterech członków Zarządu Krajowego spośród wszystkich członków Rady Krajowej, która liczy obecnie 57 osób.

Pozostałych czterech członków zarządu - czyli skarbnika, sekretarza i dwóch wiceprzewodniczących - wybierze nowy przewodniczący partii. Z urzędu w skład zarządu wejdzie również szef klubu parlamentarnego ugrupowania, którym obecnie jest Paweł Śliz.

Autorka/Autor: js/akr

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marcin Obara

Polska 2050Katarzyna Pełczyńska-NałęczPaulina Hennig-Kloska
