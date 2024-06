Wybory do Parlamentu Europejskiego. Lokale są już otwarte

W Polsce głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego rozpoczęło się w niedzielę o godzinie 7. Aby w wyborach oddać ważny głos, należy postawić znak X w kratce przy nazwisku jednego kandydata na karcie do głosowania. Do zakończenia głosowania do godziny 21 trwa cisza wyborcza.

Wyborcy mogą sprawdzić swoje miejsce głosowania m.in. w Centralnym Rejestrze Wyborców, poprzez stronę gov.pl (w zakładce "twoje dane").

Do lokalu wyborczego trzeba wziąć dokument tożsamości ze zdjęciem. Dokument pozwoli na znalezienie wyborcy w spisie i dopuścić go do głosowania. Jeśli zaś wyborca będzie korzystał z zaświadczenia o prawie do głosowania, komisja dopisze go do spisu wyborców.

Wyborcy otrzymają jednostronicową kartę do głosowania z listami kandydatów zarejestrowanymi w danym okręgu wyborczym (w kolejności zgodnej z wylosowanymi numerami). Na każdej liście będzie od pięciu do 10 nazwisk kandydatów. Na dole każdej karty znajdzie się informacja o sposobie głosowania.

Głosowanie w lokalu wyborczym w Szczecinie Marcin Bielecki/PAP

Karta do głosowania na pierwszej stronie będzie opatrzona pieczęcią obwodowej komisji wyborczej oraz wydrukiem pieczęci okręgowej komisji wyborczej - karta bez pieczęci jest kartą nieważną. Prawy górny róg karty będzie ścięty - ma to ułatwić wyborcom głosowanie za pomocą nakładek w alfabecie Braille'a.

Aby oddać ważny głos, należy wpisać znak X w kratkę znajdującą się po lewej stronie nazwiska wybranego kandydata. Za nieważny uznaje się głos, gdy wyborca w żadnej z kratek nie postawi znaku X lub zagłosuje na więcej niż jedną osobę.

Nie wolno wynosić kart do głosowania poza lokal wyborczy, ani też odstępować komukolwiek takiej karty. Przepisy karne Kodeksu wyborczego mówią, że grozi za to kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do lat 2. Do urny musi być wrzucona kompletna karta do głosowania. Karta, której część została oderwana i niewrzucona lub wrzucona osobno, będzie uznana za nieważną.

W tegorocznych wyborach do PE w Polsce wybierzemy 53 europosłów, o jednego więcej niż poprzednio.

Listy wyborcze wystawiło łącznie 11 komitetów, z czego 7 zarejestrowało kandydatów we wszystkich 13 okręgach. Z listy nr 1 w wyborach do PE startuje Trzecia Droga, z nr 2 Konfederacja, z nr 3 Bezpartyjni Samorządowcy, z nr 4 Polexit, z nr 5 Koalicja Obywatelska, z nr 6 Lewica, z nr 7 Prawo i Sprawiedliwość.

W wyborach do PE nie ma przypisanej do okręgu stałej liczby mandatów. Liczba ta będzie ustalana dopiero po zakończeniu wyborów. Najpierw zlicza się w skali kraju głosy na konkretne komitety wyborcze i odsiewa te komitety, które nie przekroczyły 5-proc. progu (według Kodeksu wyborczego w wyborach do PE 5 proc. próg obowiązuje także komitety koalicyjne). Mandaty dzieli się między pozostałe komitety w skali kraju. Dopiero po ustaleniu liczby mandatów przypadających poszczególnym komitetom rozdziela się je pomiędzy poszczególne listy tych komitetów w okręgach, zaś mandaty uzyskują kandydaci, którzy na danej liście otrzymali największą liczbę głosów.

Autorka/Autor:tas//mrz

Źródło: PAP