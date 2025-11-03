Logo strona główna
Polska

Cztery dni i "po raz kolejny liczba bliska tysiąca"

Wypadki podczas listopadowego weekendu
Najtrudniejszy dla kierowców był piątek, a w poniedziałek liczba nietrzeźwych osób, które wsiadły za kółko, prawdopodobnie osiągnie czterocyfrową wartość. Policja wstępnie podsumowała akcję "Znicz" i świąteczny listopadowy weekend. Zginęło dziewięć osób.

Akcja "Znicz" trwa jeszcze w poniedziałek. W sobotę brało w niej udział około sześciu tysięcy policjantów, patrolujących okolice cmentarzy w całej Polsce.

- Jeśli chodzi o 1 listopada, mieliśmy cztery ofiary i 92 wypadki - poinformował na antenie TVN24 podinspektor Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. W niedzielę było 36 wypadków drogowych i trzy ofiary.

Niemal tysiąc pijanych kierowców

Jak wskazał policjant, dla kierujących najtrudniejszy okazał się piątek. - Czyli ten okres, kiedy ruch koncentruje się nie tylko przy cmentarzach - powiedział. Jak dodał, do tej pory (poniedziałkowy poranek) bilans listopadowego świątecznego weekendu to dziewięć ofiar, 182 wypadki i 845 nietrzeźwych kierowców.

Gość TVN24 szacował, że w poniedziałek ta ostatnia liczba jeszcze wzrośnie. - Będzie to po raz kolejny liczba bliska tysiąca, a chodzi o tylko cztery dni pracy policjantów - podkreślił przedstawiciel KGP.

W rozmowie z PAP doprecyzował, że wśród ofiar wypadków cztery osoby to byli piesi, dwoje kierujących samochodami osobowymi, dwoje rowerzystów i jeden motocyklista.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Uważajmy w tych okolicach, które wydają nam się znajome"

"Uważajmy w tych okolicach, które wydają nam się znajome"

Wypadek podczas Halloween. Nie żyje siedmiolatek

Wypadek podczas Halloween. Nie żyje siedmiolatek

Nie bez znaczenia dla bezpieczeństwa na drogach jest też pogoda, która w poniedziałek stała się w części Polski bardziej jesienna. - Prawo jazdy mamy na każde warunki, ale widoczność na drogach jest zdecydowanie mniejsza. Pamiętajmy, że na drogach jest też wielu kierowców, którzy jeżdżą rzadziej. To tak zwani "niedzielni kierowcy", zazwyczaj nie używam tego określenia, ale widomo, że każdy z nas zaczynając swoją karierę za kierownicą nie był tak doświadczonym kierowcą, był kierowcą mniej bezpiecznym, szczególnie, jeśli bardziej doświadczeni wywierają presję - mówił Opas.

Jechali w tym samym kierunku, obaj wyprzedzali. Motocyklista nie żyje
Jechali w tym samym kierunku, obaj wyprzedzali. Motocyklista nie żyje

Katowice
Autorka/Autor: wini/ tam

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Albert Zawada/PAP

PolicjaDrogi w Polsceruch drogowyWszystkich Świętych
