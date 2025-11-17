Suchoń o głosowaniu nad wyborem Czarzastego na marszałka Sejmu: nie dałbym sobie ręki uciąć, że jutro wstanę z łóżka Źródło: TVN24

Z upływem połowy kadencji parlamentu, w miejsce ustępującego Szymona Hołowni, zgodnie z umową koalicyjną marszałkiem Sejmu ma zostać współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty. Głosowanie nad jego kandydaturą odbędzie się we wtorek.

Żukowska: zawsze ktoś może zachorować

Przewodnicząca klubu parlamentarnego Lewicy Anna Maria Żukowska w "Faktach po Faktach" powiedziała, że będzie pewna wyboru Czarzastego na marszałka, gdy "zobaczy na tablicy (...) ten wynik głosowania".

- Zawsze ktoś może zachorować albo coś się może wydarzyć. Też mieliśmy nadzieję, że przejdzie ustawa dotycząca dekryminalizacji prawa do przerywania ciąży. Takie było ustalenie, wszystko było policzone, zabrakło trzech głosów. Mam nadzieję, że to nie wydarzy się jutro, że nie będzie takiej powtórki - dodała.

Anna Maria Żukowska i Mirosław Suchoń w "Faktach po Faktach" Źródło: TVN24

Przypomniała też, że wszyscy posłowie jej partii głosowali za powołaniem Hołowni na stanowisko marszałka Sejmu i "nikt nie zasłaniał się wolnym mandatem w tej sprawie". - Nasi liderzy podjęli odpowiedzialną decyzję o zawiązaniu koalicji, podpisali się pod umową koalicyjną, gdzie są wpisane też kwestie kadrowe. (...) Ja biorę za dobrą monetę oświadczenie samego pana marszałka Hołowni, że umów należy dotrzymywać - zaznaczyła.

Wyraziła ostatecznie przekonanie, że Włodzimierz Czarzasty zostanie wybrany na marszałka Sejmu, a Szymon Hołownia na wicemarszałka tej izby oraz zapowiedziała, że posłowie jej partii zagłosują za kandydaturą lidera Polski 2050, kiedy ta się pojawi.

Suchoń: w polityce o faktach mówimy po faktach

Poseł Polski 2050 Mirosław Suchoń dopytywany przez prowadzącą program Anitę Werner, czy "dałby sobie rękę uciąć, że wszyscy z Polski 2050 zagłosują za marszałkiem Czarzastym", odpowiedział: - Ja nie dam sobie ręki uciąć za to, czy jutro wstanę z łóżka.

- Umów trzeba dotrzymywać i moja wewnętrzna wrażliwość i etyka mówi mi właśnie te słowa, ale w polityce o faktach mówimy po faktach - zaznaczył.

- Jestem przekonany, że jutro pan marszałek Czarzasty będzie mógł mówić o tym, jaka jest jego wizja Sejmu przez kolejne dwa lata - dodał Suchoń.

Poseł Polski 2050, podsumowując dokonania Hołowni na fotelu marszałka, powiedział, że "zastał Sejm zamknięty, otoczony barierkami i otworzył" tę izbę. - Mam poczucie, nie tylko osobiste, ale też patrzę na badania, że ten bilans dwóch lat marszałkowania Szymona Hołowni jest pozytywny.

- Panu marszałkowi Szymonowi Hołowni chciałam bardzo serdecznie podziękować za te dwa lata prowadzenia nas podczas głosowań. Faktycznie zapisał się w historii polskiego parlamentaryzmu jako bardzo dobry marszałek - uzupełniła Żukowska.

