Wspominamy Stanisława Soykę. Goście specjalni w TVN24 i TVN24+

Marika: dziś prowadziliśmy ze Stanisławem Soyką próbę dźwięku Źródło: TVN24

Stanisław Soyka, wokalista, pianista, skrzypek, kompozytor i aranżer, łączył jazz, pop, soul, poezję śpiewaną i muzykę klasyczną, a jego charakterystyczny głos i emocjonalny sposób interpretacji sprawiły, że zyskał miano jednego z najwybitniejszych interpretatorów polskiej piosenki.

Stanisław Soyka Źródło: TVN24

W czwartkowy wieczór artysta miał wystąpić podczas Sopot Top of the Top Festival 2025. Tego dnia do organizatorów wydarzenia dotarła wiadomość o jego śmierci. "Poruszeni tragedią i ze względu na ogromny szacunek dla Artysty i rodziny przerwaliśmy transmisję telewizyjną z festiwalu" - przekazano na stronie TVN.

W piątkowym wydaniu specjalnym w TVN24 i TVN24+ pojawią się goście ze świata muzyki i kultury, aby opowiedzieć o swoich wspomnieniach, związanych ze Stanisławem Soyką i jego twórczością.

W "Tak Jest" gośćmi będą: Łukasz Mróz "Mrozu" (muzyk, producent, kompozytor), Adam Strug (autor piosenek, poeta, kompozytor) oraz Hirek Wrona (dziennikarz muzyczny).

W "Faktach po Faktach" wspominać Stanisława Soykę będą: Czesław Mozil (muzyk) i Tomasz Tłuczkiewicz (komentator jazzowy).

