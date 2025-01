Ukraina może liczyć na polskie wsparcie i polską pomoc - podkreślał Donald Tusk po rozmowie z Wołodymyrem Zełenskim w Warszawie. Przekonywał, że "Ukraina niepodległa, suwerenna, sama decydująca o swoich losach, to nie tylko oczywista sprawiedliwość dziejowa, ale też bezdyskusyjnie rynek bezpieczeństwa Polski i całej Europy". Ukraiński przywódca stwierdził, że kolejne półrocze to będzie wspólna praca na rzecz dołączenia jego kraju do Unii Europejskiej. - Im szybciej Ukraina zostanie członkiem Unii Europejskiej i NATO, im szybciej będziemy współdziałali, tym szybciej wszyscy uzyskamy niezbędną stabilność - mówił.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski jest w Warszawie. Spotkał się już z premierem Donaldem Tuskiem, po czym przywódcy wystąpili na konferencji prasowej.

- Panie prezydencie, drogi Wołodymyrze, drogi przyjacielu, niedawno spotkaliśmy się we Lwowie. Wtedy jedną z oczywistych konkluzji naszego spotkania była twoja propozycja spotkania w Warszawie na początku polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. To jest dla Ukrainy i dla Polski ważny moment. To potwierdzenie tej pięknej, dramatycznej, wymagającej odwagi, poświęcenia i wyobraźni drogi Ukrainy do wspólnoty wartości, wspólnoty interesów - mówił polski premier.

Tusk: podstawy naszej przyjaźni i współpracy są oczywiste

Według niego dobrze się stało, że "dzisiaj Polska i Ukraina potwierdzają, że jednym z kluczowych warunków dobrego finału tej historycznej drogi jest możliwie najbliższa współpraca".

- My w czasie naszej rozmowy w cztery oczy nie musieliśmy używać żadnych dyplomatycznych formułek. W relacji między Polską a Ukrainą w czasie brutalnej wojny rozpoczętej przez Rosję te podstawy naszej przyjaźni i współpracy są oczywiste, bezwarunkowe i one nie ulegną zmianie - zadeklarował. Zapewnił, że "Ukraina może liczyć na polskie wsparcie i polską pomoc, ale także wsparcie całej Unii Europejskiej w obronie przeciwko brutalnej agresji Rosji".

- Ukraina niepodległa, suwerenna, sama decydująca o swoich losach, to jest nie tylko oczywista sprawiedliwość dziejowa, ale to jest też bezdyskusyjnie rynek bezpieczeństwa Polski i całej Europy - podkreślał Tusk.

"Polska prezydencja przełamie impas"

- Rozmawialiśmy o drodze (Kijowa - red.) do Unii Europejskiej. I są dwie sprawy, które chciałbym wyraźnie podkreślić. Polska prezydencja przełamie impas, jaki był widoczny w ostatnich miesiącach i będziemy pracowali wspólnie z Ukrainą i naszymi partnerami europejskimi, i to bezwarunkowo, nad przyspieszeniem, tak jak to tylko możliwe, procesu akcesyjnego - przekazał Tusk.

Jak przyznał, "to bardzo dużo roboty". - Polska jest profesjonalna w tym i nasza droga do Europy, a później nasz sukces europejski, to są gwarancje tego, że będziemy dobrze z wami współpracować na tej drodze - mówił, zwracając się do Zełenskiego.

- I kiedy przyjdzie ten moment, kiedy będziemy już po tych biurokratycznych działaniach, będziemy także rozmawiali językiem konkretów, a nie sentymentów, również o naszych interesach. Dziękuję za to, że mogliśmy dzisiaj też otwarcie opowiedzieć sobie o tym, gdzie trzeba będzie nazwać interesy sprzeczne i umieć rozwiązywać ten problem - mówił dalej.

- Chcę to też bardzo wyraźnie podkreślić, że nie będzie tak jak w przeszłości. To znaczy nasze relacje, nasza przyjaźń będą zbudowane na prawdziwych argumentach i będziemy potrafili także egzekwować (...) nasze interesy wtedy, kiedy to będzie potrzebne. Bo Unia Europejska, chociaż coraz bardziej staje się wspólnotą bezpieczeństwa, jest jednak także wspólnotą interesów. W tej wspólnocie interesów każdy musi umieć zadbać o swoje interesy. Będziemy pomocni Ukrainie, ale będziemy także pilnować swoich narodowych interesów. I jest to oczywiste dla obu stron - podkreślił premier.

Tusk o zbrodni wołyńskiej. "To zasługuje na miano przełomu"

Tusk nawiązał również do kwestii polityki historycznej i sprawy zbrodni wołyńskiej. Zapewnił, że strona polska i ukraińska "odnajdują wspólny język i metody wspólnego działania, jeśli chodzi o kwestię zbrodni wołyńskiej i te kwestie dramatyczne, drażliwe w naszej historii".

- One wymagają empatii ze strony Ukrainy wobec Polski i ze strony Polski wobec Ukrainy. To musi być równoległe. Nie pozwolę, aby w Polsce wykorzystywano tę trudną, dramatyczną historię w jakichś politycznych grach, ale będę także bardzo konsekwentnie pracował na rzecz szybkiego, systemowego rozwiązania tego problemu - zadeklarował.

Podziękował przy tym stronie ukraińskiej za zrozumienie. - To czasami gdzieś znika w dyskusjach politycznych, ale to taki dość oczywisty problem do rozwiązania, jakim jest potrzeba polskich rodzin, żeby godnie pochować swoich bliskich, którzy byli ofiarami zbrodni wołyńskiej - stwierdził.

- To że rozumiemy się w tej kwestii i zaczynamy rozmawiać normalnym językiem, (...) to zasługuje na miano przełomu. Wiem, ile macie dzisiaj na głowie, co znaczy wasza wojna. Tym bardziej doceniam to, że znajdujecie w swoich umysłach i sercach także miejsce na poważną refleksję w tej sprawie. Wiem, drogi Wołodymyrze, jak bardzo się osobiście w to zaangażowałeś i bardzo za to dziękuję - dodał premier.

Zełenski: tam, gdzie jesteśmy razem, Rosja nie przejdzie

Prezydent Zełenski podziękował "Polsce i wszystkim Polakom za niezachwiane wsparcie Ukrainy". Mówił, że niepodległość Ukrainy jest "gwarancją, zabezpieczeniem niepodległości, bezpieczeństwa Polski i innych Europejczyków". - To właśnie powinno być fundamentem naszej współpracy - podkreślił.

Przypomniał, że wkraczamy w czas polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i że liczy na to, że "będzie to okres, z którego wyjdziemy, mając już konkretne wyniki dla Ukrainy, dla Polski, dla całej Europy".

Ukraiński przywódca ocenił też, że kolejne półrocze to będzie wspólna praca w kontekście dołączenia Ukrainy do Unii Europejskiej. - Im szybciej Ukraina zostanie członek Unii Europejskiej i NATO, im szybciej będziemy współdziałali, tym szybciej wszyscy uzyskamy niezbędną stabilność - przekonywał.

- Tam, gdzie jesteśmy razem, Rosja nie przejdzie - dodał. Przekazał też, że z Tuskiem rozmawiał o inwestycjach m.in. w sektorze energetycznym i zbrojeniowym.

Zełenski zwrócił też uwagę, że już za pięć dni w Stanach Zjednoczonych dojdzie do inauguracji prezydentury Donalda Trumpa. - Liczymy na aktywną współpracę w duchu pokoju dzięki sile, liczymy na utrzymanie sankcji nałożonych na Rosję za jej inwazję. Liczymy także na wsparcie Polski - powiedział prezydent.

Zwrócił uwagę, że przygotowany jest kolejny, 16. pakiet sankcyjny wobec Rosji.

Autorka/Autor:akr/kab

Źródło: TVN24, PAP