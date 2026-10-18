Wojsko o "podejrzeniu naruszenia przestrzeni" Polski. Szukają obiektu

Anna Kamola: na obecną chwilę zespół poszukiwawczy nie ujawnił żadnego obiektu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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- Dziś około godziny drugiej w nocy otrzymaliśmy zgłoszenia, z których wynikało, że słychać było na niebie odgłos lecącego głośnego obiektu. Zgłoszenia pochodziły z Lublina, chodzi tutaj o teren Zalewu Zemborzyckiego - powiedziała w TVN24 rzeczniczka Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie nadkomisarz Anna Kamola. Dodała, że zgłoszeń było "łącznie trzy".

Jak podkreśliła, "ze zgłoszeń nie wynikało, aby coś spadło, coś wybuchło, nie było słychać żadnego huku czy wybuchu, tylko przelatywanie głośnego niezidentyfikowanego obiektu". - Na obecną chwilę, a już minęły ponad cztery godziny od zgłoszenia, policjanci penetrujący wskazane w zgłoszeniach miejsce nie ujawnili żadnego obiektu - mówiła Kamola.

Dodała, że do policji dotarły również zgłoszenia z drugiej lokalizacji. - Podobne jedno zgłoszenie otrzymaliśmy również w tych samych godzinach z powiatu łęczyńskiego. Tam również były skierowane nasze policyjne patrole - powiedziała. - Na obecną chwilę również żadna informacja się nie potwierdziła, w trakcie tej penetracji terenu nic nie zostało ujawnione - zaznaczyła.

Rzecznik DORSZ: na miejscu pracuje zespół poszukiwawczy

- Na tę chwilę nie mamy informacji o tym, żeby cokolwiek zostało znalezione - mówił wcześniej na antenie TVN24 rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych podpułkownik Jacek Goryszewski. Przekazał, że działania zostały podjęte w wyniku "zarejestrowanego sygnału radiolokacyjnego" oraz "zgłoszeń pobliskiej ludności". - Naziemny zespół poszukiwawczy został uruchomiony po godzinie trzeciej, o godzinie trzeciej trzydzieści był na miejscu i rozpoczął swoje czynności - powiedział.

Wskazał, że rejon poszukiwań to Jezioro Zemborzyckie na południe od Lublina. - Musimy zweryfikować wszystkie informacje. Zarówno te, które przekazała policji lokalna ludność, ale też te, które posiadamy z naszych systemów radiolokacyjnych i wtedy będziemy wiedzieć dokładnie z jakim mamy zjawiskiem do czynienia. Czy może była to jakieś anomalia metrologiczna, czy rzeczywiście mogło dojść do naruszenia naszej przestrzeni powietrznej - powiedział rzecznik DORSZ.

"Niezidentyfikowany obiekt" mógł naruszyć polską przestrzeń powietrzną

Informację przekazało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych chwilę po godz. 6. "W związku z podejrzeniem naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez niezidentyfikowany obiekt, do którego mogło dojść minionej nocy, podjęto działania mające na celu weryfikację zdarzenia" - brzmi komunikat.

Jak dodano, "na południe od Lublina skierowano Naziemny Zespół Poszukiwawczo-Ratowniczy Wojsk Obrony Terytorialnej". Oprócz tego w poszukiwaniach uczestniczą policjanci oraz Żandarmeria Wojskowa.

"Prowadzone czynności mają na celu weryfikację zarejestrowanego sygnału radiolokacyjnego i zgłoszeń pobliskiej ludności oraz ustalenie charakteru potencjalnego obiektu lub potwierdzenie, że zarejestrowany sygnał mogł był wynikiem zjawisk lub anomalii meteorologicznych" - przekazało DORSZ.

"Na obecnym etapie nie potwierdzono naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej" - podkreślono.

❗️ Uwaga. W związku z podejrzeniem naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez niezidentyfikowany obiekt, do którego mogło dojść minionej nocy, podjęto działania mające na celu weryfikację zdarzenia.



Na południe od Lublina skierowano Naziemny Zespół… pic.twitter.com/POBNY020zo — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) October 18, 2026 Rozwiń

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