Wiceminister obrony "przedstawił zastrzeżenia" Polski do pierwotnego planu USA

Zalewski: przedstawiłem nasze zastrzeżenia do punktów, które znalazły się w pierwotnym planie USA na zakończenie wojny w Ukrainie Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Paweł Zalewski rozmawiał we wtorek z wiceszefem Pentagonu Elbridge'em Colbym.

Wiceminister podkreślił później, że "Polska i wschodnia flanka NATO nie będą ofiarami" ewentualnego porozumienia pokojowego między Ukrainą i Rosją.

Przekazał też, że otrzymał "potwierdzenie" w sprawie amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Polsce.

Wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski rozmawiał we wtorek w Waszyngtonie z podsekretarzem wojny Elbridge'em Colbym. Na briefingu prasowym w ambasadzie Polski po rozmowie przekazał, że "przedstawił nasze zastrzeżenia dotyczące tych punktów, które pierwotnie znalazły się w amerykańskiej propozycji" zakończenia wojny w Ukrainie.

- Sekretarz Colby potwierdził nasz punkt widzenia i (...) te punkty zostały wyeliminowane z tych propozycji, które są dzisiaj na stole. Nie ma żadnego punktu dotyczącego tego, że europejskie myśliwce będą stacjonowały w Polsce - dodał.

Paweł Zalewski Źródło: TVN24

Jak podkreślił, to "oczywiste", że myśliwce sojusznicze stacjonują w naszym kraju i "to zależy nie od uzgodnień, w których będzie brała udział Rosja, ale od decyzji Polski".

Zapis o Polsce. Zalewski: nie wchodziliśmy w genezę

Wiceminister był pytany, czy nie obawia się, że w ewentualnym porozumieniu pokojowym nie zostanie jednak wynegocjowany zapis dotyczący redukcji sił sojuszniczych w Polsce.

- Mogę odwoływać się wyłącznie do rozmowy, którą przeprowadziłem z twórcą strategii obronnej Stanów Zjednoczonych (Elbridge'em Colbym). (...) W tej kwestii nie ma żadnej wątpliwości, że Polska i wschodnia flanka (NATO) nie będą ofiarami tego porozumienia, że tutaj po stronie amerykańskiej nie ma takiego sposobu myślenia - odpowiedział.

Dopytywany o intencje Amerykanów, którzy umieścili w pierwotnym planie punkt o stacjonowaniu w Polsce europejskich myśliwców, odparł: - Ponieważ ten punkt został wycofany, skwitowaliśmy, że bardzo dobrze.

- Już nie wchodziliśmy w genezę tego punktu. Ja nie wiem, kto ten punkt tam wprowadził, w związku z tym nie chcę tutaj dywagować. Dla mnie ważne jest to, że strona amerykańska rozumie, iż tego typu sformułowanie w takim dokumencie znaleźć się nie powinno - dodał.

Zalewski: nie może być żadnych ograniczeń dla wojska Ukrainy

- Rozmawialiśmy również o tych elementach, które są ważne z punktu widzenia Ukrainy i które mają dać Ukrainie szansę na bezpieczny, długoletni, perspektywiczny rozwój. Rozmawialiśmy o tym, że nie może być żadnych ograniczeń dotyczących zdolności wojska ukraińskiego czy też jego liczebności. To są rzeczy, które zaprezentowałem - przekazał wiceminister.

Jak dodał, toczą się rozmowy pokojowe mające doprowadzić do końca wojny w Ukrainie. - Uważamy, że jest pewna szansa na to, aby one przyniosły efekt, ale tutaj główne pytanie dotyczy intencji strony rosyjskiej. Tutaj mamy najwięcej wątpliwości. Ukraińcy, Amerykanie są tym zainteresowani - stwierdził Zalewski.

Żołnierze USA w Polsce. "Potwierdzenie" z Pentagonu

Wiceszef MON przekazał też, że poruszono temat stacjonowania wojsk amerykańskich w Polsce i uzyskał "potwierdzenie", iż nie dojdzie do zmniejszenia liczby tych jednostek.

Uzupełnił, że kwestia zwiększenia amerykańskiego kontyngentu "jest otwarta". - Potwierdziłem, że jesteśmy gotowi na to, aby stworzyć odpowiednią infrastrukturę dla żołnierzy amerykańskich. To zostało przyjęte do wiadomości. To jest bardzo ważna kwestia - zaznaczył.

Zalewski: mamy potwierdzenie, że nie będzie zmniejszenia liczebności wojsk USA w Polsce Źródło: TVN24

- Przedstawiłem naszą gotowość podniesienia naszych świetnych relacji we współpracy obronnej na jeszcze wyższy poziom. Uważamy, że jest to możliwe. To dotyczy współpracy przemysłów obronnych. Ona jest ważna dla Polski i dla Stanów Zjednoczonych ze względu na zagrożenia nie tylko ze strony Rosji, ale także ze względu na interesy amerykańskie na Indo-Pacyfiku - mówił Zalewski.

Poinformował także, iż zaprezentował "nasz punkt widzenia dotyczący stworzenia w Polsce hubu logistycznego dla wojsk amerykańskich". - Są takie możliwości i jesteśmy przekonani, że są one korzystne i zgodne ze sposobem myślenia Amerykanów o ich potrzebach związanych z przerzucaniem jednostek do Europy - dodał wiceminister.

OGLĄDAJ: TVN24 HD