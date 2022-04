Brakuje leków i opatrunków w ukraińskich szpitalach. Placówce w Tarnopolu pomagają medycy z Polski

Podczas wojny niezwykle ważna jest sprawna praca szpitali. W Ukrainie na wagę złota są leki i środki opatrunkowe, czyli wszystko to, co może pomóc w ratowaniu życia i zdrowia. W pomoc tamtejszym szpitalom angażują się polscy lekarze.

Polscy medycy zaangażowali się w zbiórkę leków i środków opatrunkowych dla szpitala w Tarnopolu w zachodniej części Ukrainy. Reporter TVN24 Mateusz Grzymkowski rozmawiał z prof. Romanem Lachowiczem z tarnopolskiego szpitala o tym, co jest teraz najpotrzebniejsze, by ratować życie rannych żołnierzy i cywili.

- Potrzebujemy leków przeciwbólowych oraz środków do tamowania krwawienia i wszelkich materiałów opatrunkowych, bo z tym jest u nas problem. Brak tych rzeczy to problem nie tylko dla żołnierzy, ale i naszego pogotowia – wyjaśnił ukraiński lekarz.

Znają się od lat, chcą pomóc kolegom po fachu

- Wiele razy bywaliśmy na konferencjach, teraz codziennie rozmawiamy. Profesor opowiada mi o sytuacji, o potrzebach tam na miejscu. Wspomina też o wewnętrznych emigrantach, którzy uciekli z Doniecka (na wschodzie Ukrainy - red.) do Tarnopola. Zawsze podkreśla, że to, co jest jest najbardziej potrzebne to leki przeciwbólowe oraz materiały opatrunkowe i ogólnie całe systemy leczenia ran - podkreślił lekarz w rozmowie z TVN24 .