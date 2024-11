Były ambasador RP w Ukrainie Bartosz Cichocki pytany w "Faktach po Faktach" w TVN24 o sytuację w Kijowie, stwierdził, że "tu się tak żyje, że za sześć godzin, za dwanaście, a może za pół godziny wszystko, co w życiu mieliśmy, wszystko co się nam wydawało ważne, może przestać istnieć".

Stwierdził, że jak obywatele Ukrainy przysłuchują się dyskusjom politycznym w Polsce, to "patrzą na to, jak na jakąś rajską sytuację". – Spory o sądy, budżety mogą się im wydawać z innej planety, bo oni żyją właśnie tak, że giną w ciągu ułamków sekund ich najbliżsi i wszystko, co kochali i wszystko, co całe życie budowali – podkreślił. – Mimo to, ciągle starają się żyć normalnym życiem – dodał.