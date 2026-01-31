Wojciech Skupień: gdyby nie wódka, osiągnąłbym więcej

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Zanim świat usłyszał o Adamie Małyszu, skakał on. Wojciech Skupień w pierwszej połowie lat 90. był najlepszym polskim skoczkiem. Gdy jechał na swoje pierwsze igrzyska olimpijskie (Lillehammer 1994), miał 17 lat. Później były jeszcze Nagano (1998) i Salt Lake City (2002).