Wniosek o ukaranie Łukasza Mejzy podpisany. Trafi do Sejmu

Wniosek o uchylenie immunitetu Łukasza Mejzy Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Dokumenty w sprawie ukarania Łukasza Mejzy za przekroczenie prędkości zostały podpisane przez Komendanta Głównego Policji i wysłane do prokuratora generalnego. Za jego pośrednictwem trafią do Sejmu.

Łukasz Mejza na posiedzeniu Sejmu 5 sierpnia 2025 roku Źródło: PAP/Paweł Supernak

Sprawa Mejzy i wniosek o uchylenie immunitetu

Kilka tygodni temu policja nałożyła na Łukasza Mejzę mandat w wysokości 2500 złotych i 15 punktów karnych za jazdę z prędkością 200 kilometrów na godzinę na drodze ekspresowej S3 w okolicach Polkowic. Mejza wtedy odmówił jego przyjęcia, powołując się na immunitet poselski.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Słowa Mejzy bez znaczenia? Kancelaria Sejmu wyjaśnia

W związku z nieprzyjęciem mandatu, zdaniem Kancelarii Sejmu, Mejza "nie skorzystał ze swojego prawa do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej w tej sprawie".

Tym samym uruchomiono "standardową" procedurę uchylenia immunitetu. W związku z nieprzyjęciem mandatu policja zawnioskowała o pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej. Wniosek z dolnośląskiej komendy trafił następnie do Komendy Głównej Policji.

Mejza oświadczył kilka dni po jego zatrzymaniu, że "zrzeka się" immunitetu. Jak podkreśliła Kancelaria Sejmu, w związku z uruchomioną już wcześniej procedurą poseł nie może "w sposób skuteczny samodzielnie powiadomić o 'zrzeczeniu się immunitetu' zanim wniosek w tej sprawie formalnie nie wpłynie do marszałka Sejmu".

"Wynika to z tego, że niezbędne jest dokładne wskazanie, jakiego czynu dotyczy zgoda na pociągnięcie do odpowiedzialności. Stąd konieczne jest oczekiwanie na wniosek ze strony policji, w którym czyn ów zostanie precyzyjnie określony" - poinformowano.

OGLĄDAJ: TVN24 HD