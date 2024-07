To my zdecydowaliśmy, że po raz kolejny premierem jest Donald Tusk. Stworzyliśmy koalicję, ale to nie znaczy, że nie mamy swojego zdania - mówił wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podczas Rady Naczelnej PSL. Odnosząc się do różnicy zdań w koalicji rządzącej, stwierdził, że "PSL nie był, nie jest i nie będzie niczyim wasalem". - Nie obawiamy ani biskupów, ani lewaków - dodał.

Kosiniak-Kamysz: PSL nie był, nie jest i nie będzie niczyim wasalem

Kosiniak-Kamysz: nie obawiamy ani biskupów, ani lewaków

- Rozumiem, że każda partia tworząca naszą koalicję ma prawo do swoich poglądów. My będziemy tego bronić jako ci, którzy są odpowiedzialni za wolność. Ale każda partia tworząca naszą koalicję, tak jak każdy człowiek mieszkający w naszym kraju, ma prawo do szacunku wobec swoich poglądów. Ma prawo do szacunku wobec swoich przekonań, do swoich myśli, światopoglądów, do tego, jak postrzega rzeczywistość. Ma prawo do tego, bo to nam gwarantuje konstytucja, to gwarantują nasze dobre zwyczaje i obyczaje. I my to mówimy wprost tym, z którymi się nie zgadzamy w niektórych kwestiach, czy z naszego obozu, czy ze strony naszych oponentów politycznych, ze strony opozycji - mówił dalej lider ludowców.