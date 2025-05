Szef MON komentuje słowa doradcy Trumpa. "Stanowisko jednoznaczne"

Zełenski: rozmowy z wysłannikiem prezydenta Trumpa przywracają nadzieję Źródło: TVN24

Polska nie planuje wysyłać żołnierzy na Ukrainę. Sojusznicy rozumieją, że naszą rolą jest zabezpieczenie logistyczne misji - powiedział szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Odniósł się do wypowiedzi amerykańskiego generała Keitha Kellogga w sprawie wysłania polskich żołnierzy na misję stabilizacyjną w Ukrainie.

Wicepremier, szef MON odniósł się do wypowiedzi specjalnego wysłannika USA do spraw Ukrainy generała Keitha Kellogga, który powiedział we wtorek w telewizji Fox Business, że wśród rozważanych rozwiązań wojny w Ukrainie jest umieszczenie europejskich sił na zachód od Dniepru z udziałem czterech europejskich krajów, w tym Polski.

- Mówimy też o siłach odpornościowych. I to są siły tego, co nazywają E3, ale tak naprawdę jest to teraz E4. Mówimy o Brytyjczykach, Francuzach, a także Niemcach, a teraz w zasadzie Polakach, którzy mieliby siły na zachód od Dniepru, czyli z dala od linii kontaktu - powiedział Kellogg. Jak dodał, na wschód od Dniepru umieszczone byłyby siły pokojowe z udziałem "państwa trzeciego", które pilnowałyby przestrzegania zawieszenia broni.

Grupą E3 to nieformalna platforma, współpracująca z Unią Europejską, służącą koordynacji polityki bezpieczeństwa i zagranicznej między Francją, Wielką Brytanią i Niemcami.

Kosiniak-Kamysz mówił, że "stanowisko naszego kraju jest tutaj jednoznaczne". - Polska nie planuje i nie wyśle żołnierzy na Ukrainę - podkreślił. - Od początku wskazujemy na swoją rolę jako centrum zabezpieczenia logistycznego i infrastrukturalnego takiej misji. (...) Bez nas nie ma możliwości jej przeprowadzenia - dodał.

USA naciskają na Polskę? Kosiniak-Kamysz: nie mamy takich sugestii

Jak zapewnił, sojusznicy Polski spotykający się na różnych szczeblach w ramach "koalicji chętnych" wspierającej Ukrainę, "doskonale rozumieją rolę, jaką Polska ma odegrać". - Ta rola jest przez sojuszników zauważana i doceniana - mówił szef MON.

Dopytywany, czy taka forma wypowiedzi amerykańskiego urzędnika może pełnić rolę niebezpośredniego nacisku na Polskę, szef MON zaprzeczył. - Ani ja, ani szef MSZ Radosław Sikorski i inni nie odebrali żadnych sugestii w tej sprawie - powiedział.

