Podczas konferencji ministra obrony narodowej poseł Jacek Ozdoba skierował swoje kroki w stronę jednego z mikrofonów. Gdy Władysław Kosiniak-Kamysz dopuścił go do głosu, polityk Suwerennej Polski zaczął zarzucać mu, a także całej koalicji rządzącej brak szacunku dla polskiego munduru, "plucie na polski mundur", pozwalanie na "wyzywanie żołnierzy" i otaczanie się osobami "wpisującymi się w narrację Federacji Rosyjskiej". - Jak panu nie jest wstyd - pytał Ozdoba ministra.

- Jak się używa mocnego słowa "wstyd" to trzeba się zastanowić nad własnym postępowaniem - odpowiedział mu Kosiniak-Kamysz. - Czy zbudowaliście zaporę, która jest nie do przejścia? Nie. Czy zmieniliście przepisy w sprawie używania broni? Nie. Czy zapewniliście pomoc prawną żołnierzom? Nie. Przez osiem lat tego nie zrobiliście - kontynuował.

Burzliwa wymiana zdań na konferencji Władysława Kosiniaka-Kamysza

Zwracając się już nie tylko do Jacka Ozdoby dodał, że "zaprasza do współpracy w tych kwestiach". - Bezpieczeństwo państwa nie powinno mieć barw partyjnych, ono jest ponad to - stwierdził. Po wysłuchaniu powyższego komentarza Ozdoba ocenił, że Władysław Kosiniak-Kamysz "nie odpowiada na jego pytania".

Odnosząc się do zatrzymania szef MON powiedział, że do zdarzenia doszło pod koniec marca. Jak dodał, o wszystkim został wówczas poinformowany przez komendanta Żandarmerii Wojskowej. - Dochodzi do sytuacji, którą - jak każdą - trzeba wyjaśnić - powiedział Kosiniak-Kamysz. Podkreślił przy tym, że tylko w maju w systemie alarmowym broń została użyta przez polskich żołnierzy około 700 razy. - Jeżeli którykolwiek z dowódców analizuje później i ma jakieś wątpliwości, to też jest zobowiązany do podjęcia określonych działań i tak się stało w tym wypadku - mówił Kosiniak-Kamysz.