Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Fakty po Faktach

Władysław Kosiniak-Kamysz: dron znaleziony nad Bałtykiem bardziej zaawansowany niż inne

|
Kosiniak
Władysław Kosiniak-Kamysz: dron znaleziony nad Bałtykiem prawdopodobnie utracony przez Rosjan
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Najprawdopodobniej dron został utracony przez Rosję podczas manewrów nad Bałtykiem - powiedział w "Faktach po Faktach" TVN24 minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz o maszynie, która została znaleziona na plaży koło Jarosławca. Podziękował też TVN24 za nieuleganie dezinformacji.

Wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał w poniedziałek, że w rejonie plaży w miejscowości Rusinowo koło Jarosławca wojsko zlokalizowało i podjęło z Morza Bałtyckiego drona.

Dron na plaży koło Jarosławca. "Najprawdopodobniej utracony"

Minister podziękował TVN24 za niepowielanie dezinformacji, jak wygenerowana przez AI ilustracja drona, który miał polskie napisy - podczas gdy w rzeczywistości miał napisy w cyrylicy.

- Ten dron jest pewnie jeszcze bardziej zaawansowany niż te, które do tej pory mogliśmy analizować. To jest bardzo ważne dla Służby Kontrwywiadu Wojskowego, dla wszystkich służb analizujących. Najprawdopodobniej on został utracony przez Federację Rosyjską podczas jakichś prób manewrów nad Morzem Bałtyckim - przekazał Władysław Kosiniak-Kamysz.

Według wicepremiera, "na ten moment nic na to nie wskazuje", że dron został wycelowany w Polskę, ale analiza incydentu wciąż trwa.

- Wszystko wskazuje na to, że to nie były działania związane z jakimś celem, bo on [znaleziony dron - red.] też nie ma cech uzbrojenia - powiedział, zastrzegając, że jest to informacja sprzed wejścia do studia. - Miał bardziej cechy zwiadowcze niż bojowe - dodał.

"Dezinformacja jest dzisiaj najbardziej powszechną bronią"

Jak wskazał gość TVN24, nastroje wobec Ukrainy zmieniły się w Polsce "radykalnie". - Od otwartych drzwi, domów, serc i wielkiej życzliwości dla każdego, który przychodzi, uciekając przed wojną, jest gigantyczna niechęć dzisiaj i sceptycyzm do każdej pomocy - mówił.

- Dezinformacja jest dzisiaj najbardziej powszechną bronią używaną przez Federację Rosyjską przeciwko Zachodowi, a Polska jest na pierwszej linii frontu - powiedział minister. - Główny cel Federacji Rosyjskiej to jest zniechęcenie do pomocy dla Ukrainy. To jest absolutnie kluczowe - podkreślił.

Według wicepremiera, zdolności militarne Rosji są obecnie większe niż były na początku wojny. Mówił również, że odpowiedzią na działania Rosji musi być utrzymanie jedności sojuszniczej. - Potrzebujemy wspólnych odpowiedzi - przekonywał.

"Będziemy strzelać"

Na pytanie Katarzyny Kolendy-Zaleskiej, czy prezydent jest informowany, Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiedział: - Tak, oczywiście.

- Jutro rano odbędzie się Komitet Bezpieczeństwa, który będę prowadził. Będzie brał udział szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Wszystkie informacje na bieżąco, w czasie rzeczywistym, jak ja je dostaję, dostaje też komórka odpowiedzialna za informowanie prezydenta i BBN-u - poinformował.

Szef MON zadeklarował, że jeśli chodzi o odpowiedź Polski, to "będziemy strzelać do statków powietrznych, tak jak miało to miejsce rok temu". We wrześniu ubiegłego roku 19 rosyjskich dronów wleciało do Polski, z czego część została zestrzelona.

- Nasze systemy są wtedy wprowadzane w najwyższą gotowość. Jeżeli będzie ktoś zagrażał naszemu bezpieczeństwu, będziemy radykalnie na to odpowiadać - obiecał Kosiniak-Kamysz.

Według ministra, w obszarze bezpieczeństwa to trudny moment, także dla Ukrainy. 

- Bo to nie chodzi o straszenie, to chodzi o uświadamianie. Wojna jest tuż obok nas. Dron spada kilometr od nas. Tam nie ma ściany, która nas osłoni przed tym, a Federacja Rosyjska ma cele dalsze niż tylko Ukraina. I one sięgają dużo dalej nawet niż Polska - podsumował.

OGLĄDAJ: "Czy Rosja jest w stanie posunąć się dalej? Tak, jest w stanie"
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Władysław Kosiniak-KamyszMinisterstwo Obrony NarodowejRosjaDronyMorze BałtyckieobronnośćWojsko PolskieDezinformacjaNATO
Czytaj także:
Burza, ciemne chmury
Prognoza zagrożeń IMGW. Nad Polskę mają wrócić burze
METEO
Donald Trump na Zielonej Wyspie
Trump: kraje, które nie pomogły, zwrócą USA pieniądze
BIZNES
W Łucku w wyniku rosyjskiego ataku zapalił się wagon kolejowy
Generał Hodges: Rosja zamierza przesuwać granice
Świat
gdansk port - Piotrwoz shutterstock_1707579733
Polski import. Nowy lider
BIZNES
imageTitle
Trwa świetna seria Piasta. Radomiak blisko strefy spadkowej
EUROSPORT
shutterstock_2684802017
Wybrano nowego szefa Blika
BIZNES
Sławomir Mentzen i Przemysław Wipler, posłowie Konfederacji
Bosak: Mentzen go rekomendował i wziął za niego odpowiedzialność
Kropka nad i
rynek pracy praca biuro biurowiec AdobeStock_81574246
Średnia to kilkanaście tysięcy miesięcznie. Branże na fali
BIZNES
Policjantom udało się złapać emu uciekiniera
Policja zatrzymała emu. "Nie dostał mandatu"
METEO
Teheran, Iran
Iran: Arabia Saudyjska zwróciła się z prośbą
BIZNES
Po wypadku droga jest zablokowana
Zderzenie dwóch samochodów. Są ranni, droga zablokowana
Trójmiasto
Akcja gaśnicza blisko miejscowości Benahavis w Andaluzji
Ewakuowano część mieszkańców, inni otrzymali alarm. Pożar w Andaluzji
METEO
Linia 521 wciąż będzie dojeżdżać do Dworca Centralnego
Kierowcy autobusów domagali się tego od lat. Jest zgoda Trzaskowskiego
WARSZAWA
imageTitle
Przed Polakami najtrudniejszy test. Młody libero wskazał klucz do zwycięstwa
EUROSPORT
Tak jest - Radosław Sikorski
Sikorski: Rosja eskaluje i Polska będzie miała poważną odpowiedź
Polska
Donald Trump junior i Bettina Anderson
Media: prokremlowski oligarcha opłacił wesele Trumpa Juniora
BIZNES
Pożar Akademii w Gorzowie. nowe fotki
Palnikami zaprószyli ogień, spłonęła uczelnia. Sąd ogłosił wyrok
Lubuskie
Biedronka
Biedronka reaguje na decyzję o potężnej karze
BIZNES
Janusz Cieszyński
"Wynoszenie dokumentów", "jawne bezprawie". Jest zawiadomienie w sprawie Cieszyńskiego
Polska
imageTitle
Polak z Serie A przeszedł zabieg serca. Opuści mecze reprezentacji
EUROSPORT
Zatrzymano 35 osób
Zatrzymali na autostradzie ciężarówkę. W środku było 35 migrantów
Poznań
Generał Radosław Jaworski
Szef SOP może zostać odwołany. Nawrocki się zgodził
Polska
Radosław Sikorski
Sikorski odpowiada Leśkiewiczowi. "Nie jesteście dworem Króla-Słońce"
Polska
Pożar zniszczył domki kempingowe na wyspie Brac
"Krzyczeliśmy, płakaliśmy, błagaliśmy"
METEO
Donald Trump
Trump: Ukraina się zgodziła, Rosja podobnie
BIZNES
Testy chińskiego autobusu elektrycznego potrwa rok
Wzrost o 1100 procent. Chińczycy "weszli jak w masło"
Łukasz Figielski
Donald Trump
Trump uderza. "Teraz udaje idealnego aniołka"
BIZNES
"Powrotu nie będzie"? Fałszywy przekaz o ewakuacji kobiet i dzieci
"Niedługo w Polsce pojawią się autokary ewakuacyjne". Ten przekaz ma wzbudzić strach
Gabriela Sieczkowska
Dron znaleziony w rejonie plaży w miejscowości Rusinowo. Na miejscu pracują służby
Szef MON o rosyjskim dronie. "Coraz więcej danych wskazuje…"
Polska
Atlas - robot Hyundai i Boston Dynamics
Roboty na minusie. Debiut odroczony
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica