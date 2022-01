Pijana jechała z trójką dzieci. Zjechała z drogi, zatrzymała się na drzewie

Policjanci zatrzymali 42-latkę, która wsiadła za kierownicę po pijanemu i jechała z trójką dzieci. Na łuku drogi jej samochód zjechał do rowu i uderzył w drzewo. Kierującej grozi do pięciu lat więzienia.

Policjanci z komendy powiatowej w Opolu Lubelskim zostali w poniedziałek zaalarmowani, że około 14:30 samochód osobowy wjechał do rowu. Do zdarzenia doszło w miejscowości Wilków. Aspirant sztabowy Edyta Żur przekazuje, że wysłani na miejsce funkcjonariusze ustalili, że za kierownicą samochodu siedziała 42-letnia mieszkanka gminy Chodel. W momencie zdarzenia przewoziła trójkę swoich dzieci w wieku od trzech do 14 lat. Na szczęście, nikt nie odniósł obrażeń.