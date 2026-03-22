"Wielki ferment" i głosowanie przeciwko "K". Zamieszanie z logo Polski 2050

W kuluarach
Polska 2050 zmienia nazwę
Źródło: TVN24
Choć od soboty nazwa partii to Polska 2050 Rzeczpospolitej Polskiej, jeszcze rano tego dnia nowa nazwa i logo Polski 2050 miały być zupełnie inne - ujawniła "W kuluarach" dziennikarka TVN24 Maja Wójcikowska. Oryginalny pomysł miał jednak wywołać takie oburzenie działaczy, że nazwę w ostatniej chwili zmieniono.

Polska 2050 Szymona Hołowni oficjalnie zmieniła nazwę. W sobotę 21 marca ogłoszono, że partia nazywać się będzie teraz Polska 2050 Rzeczpospolitej Polskiej. O kulisach ogłoszenia nazwy i kontrowersjach z tym związanych rozmawiali "W kuluarach" w TVN24 Maja Wójcikowska, Radomir Wit i Bartłomiej Ślak.

Nową nazwę ogłosili podczas sobotniego Kongresu Nowego Otwarcia założyciel Polski 2050 Szymon Hołownia, a także jej nowa przewodnicząca Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Jak jednak wyjawiła dziennikarka TVN24 Maja Wójcikowska, według pierwotnego pomysłu zarówno logo, jak i nazwa miała brzmieć zupełnie inaczej.

Koszulka z logiem "2K50"

- Ta nazwa miała być inna, to miało wyglądać tak - przekazała Wójcikowska. Jak dodała, o nowej nazwie nie wiedział nawet sam Hołownia. Były już jednak przygotowane koszulki, gadżety i chorągiewki z nowym logiem.

Nowa nazwa nie spotkała się jednak z poparciem działaczy partii. - To jest coś, co wywołało wielki ferment do tego stopnia, że rano jeszcze doszło do zmiany - powiedziała Wójcikowska. - Właściwie na chwilę przed tym kongresem zrobiono głosowanie i zdecydowano, że nie będzie tego "K" w logo - relacjonowała. 

Czarzasty i Kosiniak-Kamysz "wymienili SMS-y". Ustawa "ma pojawić się" w Sejmie
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Czarzasty i Kosiniak-Kamysz "wymienili SMS-y". Ustawa "ma pojawić się" w Sejmie

W kuluarach

"O wicepremierze zapomniała już ona sama" 

Po odejściu części posłów z Polski 2050 i utworzeniu przez nich klubu Centrum, nowa liderka ugrupowania chce jak najszybciej wzmocnić swoją pozycję, mówił z kolei dziennikarz TVN24 Bartłomiej Ślak. - Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz i ludziom blisko niej zależy, żeby jak najszybciej zorganizować takie osobiste spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem, żeby pokazać, że Pełczyńska-Nałęcz z premierem rozmawia - mówił.

Czy temat teki wicepremierki jest nadal aktualny? - O tym to myślę, że zapomniała już chyba ona sama. Takie głosy słyszę też nawet w tym jej ugrupowaniu - powiedziała Maja Wójcikowska. - "Z czym do ludzi", usłyszałam coś takiego w obozie władzy - mówiła.

Szefowa Polski 2050: chciałam skończyć operę mydlaną o wicepremierze
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Szefowa Polski 2050: chciałam skończyć operę mydlaną o wicepremierze

"Centrum to już Koalicja Obywatelska"

Nadal aktualny jest jednak temat wewnętrznych rozgrywek w dawnym obozie Polski 2050 Szymona Hołowni. - Jeśli chodzi o taktykę medialną, to bardzo zależy wszystkim ludziom, którzy są wokół Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, żeby suflować taki przekaz do mediów, że ci ludzie, którzy są w tym ugrupowaniu Centrum, to oni są już tak naprawdę Koalicją Obywatelską - relacjonował Ślak.

Jak podkreślił, celem Polski 2050 RP jest umniejszanie znaczenia klubu Centrum i podkreślanie, "że nie ma sensu w ogóle zajmować się tamtą częścią, a alternatywą jest Polska 2050 wokół Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz".

Dodał, że środowisko Pełczyńskiej-Nałęcz ma twierdzić, w Centrum "już są ludzie, którzy mają jedynki na listach" KO, choć, jak podkreślił, "jest to kompletna nieprawda, bo jeszcze żadnych decyzji nie ma".

OGLĄDAJ: Pełczyńska-Nałęcz na wicepremiera? "W koalicji usłyszałam: z czym do ludzi?"
22 2000 kuluary cl narrower

Pełczyńska-Nałęcz na wicepremiera? "W koalicji usłyszałam: z czym do ludzi?"

22 2000 kuluary cl narrower
Autorka/Autor: Mikołaj Gątkiewicz

Źródło: TVN24

Tagi:
Polska 2050Szymon HołowniaCentrumKatarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Czytaj także:
imageTitle
Polka uradowana. "Nie czułam nigdy większej euforii po przekroczeniu mety"
EUROSPORT
imageTitle
Legia uratowała remis z Rakowem, ale nie może się cieszyć
EUROSPORT
Przymrozek, noc
IMGW ostrzega przed przymrozkami. Bez alertów tylko w jednym powiecie
METEO
Władysław Kosiniak-Kamysz, Włodzimierz Czarzasty
Czarzasty i Kosiniak-Kamysz "wymienili SMS-y". Ustawa "ma pojawić się" w Sejmie
W kuluarach
imageTitle
Tomasiak pisze o "szczęściu". Są też nowe informacje z PZN
EUROSPORT
Meksykanie walczą ze skutkami wycieku ropy
Wyciek ropy skaził setki kilometrów wybrzeża. Nie wiadomo, skąd się wziął
METEO
HMŚ
Polki straciły medal na ostatnich metrach
EUROSPORT
imageTitle
Pia Skrzyszowska medalistką mistrzostw świata
EUROSPORT
imageTitle
Sułek-Schubert tuż za podium halowych mistrzostw świata
EUROSPORT
Prezydent Karol Nawrocki
Wizyta prezydenta. "Tego się nie da tak prosto komentować"
Polska
Noc, chmury, zachmurzenie
Nocą przejściowo pojawi się więcej chmur
METEO
imageTitle
Manchester City z Pucharem Ligi. Koszmarny błąd bramkarza Arsenalu
EUROSPORT
Wysadzony most w Libanie
Wysadzają mosty w Libanie. "Preludium do inwazji"
Świat
imageTitle
Widzew nie wykorzystał szansy
EUROSPORT
Zorza polarna na Pomorzu
Zorza polarna może rozświetlić tej nocy niebo nad Polską
METEO
Wypadek w Tarczynie
Zderzyli się przy przejściu. Wielu rannych, lądował śmigłowiec LPR
Polska
Michał Gołaś, dwukrotny medalista paralimpijski
Na mecie był medal. "Byłem bardzo zły i zawiedziony"
Rafał Kazimierczak
imageTitle
Konkurs skoków w Vikersund odwołany
EUROSPORT
Foki
Niezwykły widok nad Bałtykiem. Nagranie
METEO
imageTitle
Tomasiak "w szoku" po zderzeniu z mamutem. "Wgniecenie w kasku"
EUROSPORT
imageTitle
Długa walka o konkurs zakończona porażką
EUROSPORT
Znalezisko z czasów rzymskich
Na polu znaleźli rzymskie monety i amulet w kształcie fallusa
Trójmiasto
Stacja paliw, benzyna
Będzie historyczny rekord? Tak rosną ceny paliw w Polsce
BIZNES
Akcja KSP "Bezpieczne przewozy"
Prawie 1200 skontrolowanych aut, 18 osób zatrzymanych
WARSZAWA
Szerpowie nadziei
Kolejna wyprawa szerpów nadziei i "skarbów". "Wystarczy popatrzeć na ich twarze"
Marta Kolbus
imageTitle
Lech Poznań zmierza po mistrzostwo. Kapitalne 45 minut
Najnowsze
