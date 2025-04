Więcej niż newsy. Już wkrótce premiera serwisu TVN24+

TVN24+. Daje do myślenia Źródło: TVN24

24 kwietnia wystartuje serwis TVN24+. To unikalne rozwiązanie na polskim rynku. Na jednej platformie użytkownicy otrzymają dostęp do największej newsowej telewizji, treści audio i wideo oraz wysokiej jakości artykułów. To serwis dla tych, którzy chcą mieć szersze spojrzenie na świat, wiedzieć i rozumieć więcej.

Kluczowe fakty Serwis TVN24+ to bogata oferta ekskluzywnych treści, materiałów newsowych i publicystycznych.

Użytkownik znajdzie w TVN24+ zarówno live streamy, formaty wideo, jak i podcasty, artykuły oraz artykuły w wersji audio. W bogatej bibliotece będą m.in. "Fakty", "Superwizjer" i "Czarno na Białym", a także jakościowe artykuły spod znaku Premium.

Nowa odsłona portalu tvn24.pl oraz start TVN24+ są częścią i kolejnym rozdziałem w długofalowej strategii digitalowej TVN - podkreśla Kasia Kieli, President & Managing Director Warner Bros. Discovery w Polsce oraz CEO TVN.

Zaoferujemy znacznie więcej treści niż dotychczas, więcej audio i wideo. Będziemy też w stanie zaprezentować więcej punktów widzenia - mówi Michał Samul, redaktor naczelny TVN24 i Faktów TVN.

W ramach TVN24+ dostępne będą dwa pakiety - z reklamami oraz bez reklam.

W portalu tvn24.pl użytkownicy niezmiennie znajdą wszystkie aktualne informacje i komentarze. Ale tylko w ofercie TVN24+ ukażą się ekskluzywne programy i pogłębione treści, podane w przystępny i nowoczesny sposób. Cała bogata oferta materiałów newsowych i publicystycznych dostępna będzie w nowej aplikacji.

TVN24+ stanowi unikalne rozwiązanie na polskim rynku. Na jednej platformie użytkownicy otrzymują dostęp do wszystkich formatów medialnych: od największej newsowej telewizji, przez treści audio i wideo, aż po pogłębione artykuły. W ramach TVN24+ swoje tytuły będą mieli m.in. Konrad Piasecki, Arleta Zalewska, Joanna Kryńska czy Wojciech Bojanowski.

Użytkownik znajdzie w TVN24+ zarówno live streamy, formaty wideo, jak i podcasty, artykuły oraz artykuły w wersji audio. Do serwisu przeniesione zostaną treści TVN24 GO (TVN24 i TVN24 BiS wraz z bogatą biblioteką programów, m.in. "Fakty", "Superwizjer", "Czarno na Białym") oraz jakościowe artykuły spod znaku Premium. Nowoczesna, angażująca forma materiałów zapewni odbiorcy łatwy dostęp do pogłębionych treści i umożliwi śledzenie wydarzeń w najbardziej dogodnej dla siebie formie i dowolnym czasie.

- TVN Warner Bros. Discovery konsekwentnie inwestuje w rozwój cyfrowy, a ten rok będzie czasem innowacji w ofercie digitalowej TVN24. Nowa odsłona portalu tvn24.pl oraz start TVN24+ są częścią i kolejnym rozdziałem w długofalowej strategii digitalowej TVN. TVN24+ wychodzi naprzeciw oczekiwaniom użytkowników, oferując im bogactwo treści w jednym, łatwo dostępnym ekosystemie. Jednocześnie gwarantując dziennikarstwo najwyższej próby, dostosowane do potrzeb odbiorcy cyfrowego - mówi Kasia Kieli, President & Managing Director Warner Bros. Discovery w Polsce oraz CEO TVN.

Wszystkie treści tworzą kompletną całość, gdzie w jednym miejscu i w jednej aplikacji dla całego ekosystemu newsowego TVN spotkają się informacje i programy telewizyjne, nowoczesna technologia oraz bogata oferta i materiały stworzone wyłącznie dla TVN24+.

- TVN24+ to serwis, który na pierwszym miejscu stawia potrzeby każdego użytkownika, niezależnie czy ten korzysta z niego na ekranie telefonu, komputera czy smart tv. Zaoferujemy znacznie więcej treści niż dotychczas, więcej audio i wideo. Będziemy też w stanie zaprezentować więcej punktów widzenia, aby lepiej rozumieć otaczającą nas skomplikowaną rzeczywistość, ponieważ wierzymy, że zawsze jest coś do dodania. Nasi dziennikarze będą dzielić się swoimi komentarzami, zobaczymy ich też w zupełnie nowych rolach - mówi Michał Samul, redaktor naczelny TVN24 i Faktów TVN.

TVN24+ zapewni nowoczesną formę i wygodne funkcjonalności. Materiały będą łatwo przełączalne pomiędzy audio a wideo, użytkownik będzie mógł dostosowywać prędkość ich odtwarzania, a także kontynuować oglądanie na różnych urządzeniach (mobile, desktop, smart tv). Dodatkowo, w ramach pakietu, wszystkie artykuły na portalu tvn24.pl będzie można zarówno przeczytać, jak i odsłuchać w wersji audio - w zależności od indywidualnych preferencji użytkownika i warunków, w których konsumuje się treści. Kolejne udogodnienia to możliwość obserwowania wybranych autorów i programów czy korzystanie z dedykowanych newsletterów tematycznych.

W ramach TVN24+ dostępne będą dwa pakiety - z reklamami oraz bez reklam. Migracja subskrybentów TVN24 GO do TVN24+ odbędzie się bez zmiany ich dotychczasowych umów, automatycznie do pakietu bez reklam.

Startowi TVN24+ towarzyszy kampania reklamowa przygotowana przez dział marketingu TVN Warner Bros. Discovery. Kampania obejmuje działania zarówno w mediach własnych, jak i zewnętrznych. We własnym ekosystemie kampania pojawi się na antenach TV oraz online. Kampania w mediach zewnętrznych opiera się na multikanałowej strategii, w której wykorzystano obecność w mediach takich jak online, prasa, radio, digital outdoor oraz outdoor. W kampanii zostały wykorzystane nowoczesne rozwiązania, takie jak druk soczewkowy czy technologia AR.

