Polska Wiceszefowa MSWiA: do szkół trafią wytyczne na wypadek zagrożenia Oprac. Justyna Sochacka |

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Wiceszefowa MSWiA Magdalena Roguska została zapytana w czwartek o instrukcje dla szkół, żeby nie dochodziło do sytuacji, które miały miejsce, gdy podczas alarmu o zagrożeniu z powietrza, niektóre placówki ewakuowały uczniów na zewnątrz.

- Przygotowaliśmy instrukcję dla placówek oświatowych. Przygotowali ją eksperci Państwowej Straży Pożarnej, ale także osoby, które na co dzień zajmują się edukacją - poinformowała Roguska.

Dodała, że wytyczne zostały opracowane po to, aby przeprowadzić dyrektorów placówek oświatowych przez proces przygotowania budynku i procedur niezbędnych do tego, by zapewnić bezpieczeństwo uczniom i pracownikom szkoły w sytuacji zagrożenia.

- Ten materiał jest przygotowany, zostanie przekazany za pośrednictwem wojewodów do samorządów, które są w większości przypadków organami prowadzącymi takie placówki - powiedziała wiceszefowa MSWiA. Zaznaczyła, że instrukcja zostanie także przekazana do MEN.

- Wszystkim nam bardzo zależy na tym, by ta instrukcja pomogła przejść dyrektorom i pracownikom placówek przez ten proces jak najszybciej - podkreśliła.

Wiceszefowa MSWiA: placówki oświatowe powinny przeprowadzić ćwiczenia

Zwróciła uwagę, że oprócz procedury poszczególne placówki powinny przeprowadzić ćwiczenia, w których wezmą udział pracownicy i uczniowie.

Dodała, że działają tu także elementy, które mamy w instrukcji reagowania dla ludności cywilnej. - Znowu mówimy o niskich kondygnacjach, znowu mówimy o możliwie dalekiej odległości od ścian zewnętrznych i okien, ale mamy tutaj także wiele innych elementów, które są niezwykle istotne - wskazała.

Jak dowiedziała się PAP, instrukcja ma trafić do wojewodów natychmiast. Następnie zostanie rozesłana do placówek.

Instrukcja reagowania w razie ataku z powietrza

Od piątku resort spraw wewnętrznych ruszy z kolportażem instrukcji reagowania w razie zagrożenia atakiem z powietrza.

Jak przekazała w czwartek w rozmowie z dziennikarzami wiceszefowa MSWiA, instrukcja nie jest nowym "Poradnikiem bezpieczeństwa", a jego uzupełnieniem. - Tę instrukcję na pewno przekażemy w formie elektronicznej, będzie umieszczona na naszych stronach internetowych [instrukcja ma także trafić do mObywatela - red.], ale będzie także przekazana za pośrednictwem wojewodów do wszystkich samorządów - zapowiedziała Roguska.

Dodała, że instrukcja w formie broszury będzie także dystrybuowana przy okazji wydarzeń, które odbywają się regularnie w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej i w ramach krajowych oraz regionalnych treningów reagowania. - Mieliśmy w ubiegłą sobotę taki trening na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. W najbliższą sobotę będziemy mieli taki trening w dwóch kolejnych województwach - podlaskim i warmińsko-mazurskim - przypomniała.

Wiceszefowa MSWiA przekazała ponadto, że dobrym miejscem na ekspozycję broszury będą urzędy gmin i miast. - Ona jest intuicyjna, ona jest przystępna graficznie, ona w łatwy sposób tłumaczy podstawowe zasady miejsca bezpiecznego, zarówno kiedy jesteśmy na zewnątrz, jak i wtedy, kiedy jesteśmy w budynku - oceniła.

Dodała, że chodzi o to, aby obywatele w momencie otrzymania alertu RCB byli przygotowani, a nie zastanawiali się, co mają robić.

Co zrobić przed wystąpieniem zagrożenia?

W dwunastostronicowej broszurze reagowania na zagrożenia atakiem z powietrza resort zaleca, aby jeszcze przed wystąpieniem zagrożenia poznać sygnały alarmowe, sprawdzić położenie najbliższych punktów schronienia i drogę dotarcia do nich.

Z broszury dowiemy się, że lokalizację punktów schronienia można znaleźć między innymi w aplikacji gdziesieukryc.pl.

Rodzina powinna wcześniej ustalić sposób postępowania, miejsce spotkania i zasady wzajemnego kontaktu oraz przygotować plecak ewakuacyjny.

Gdzie bezpiecznie się schować? Zasada dwóch ścian

W informacji wskazano, że po ogłoszeniu alarmu, jeśli punkt schronienia jest dostępny, droga do niego bezpieczna i pozwala na to czas, należy zabrać przygotowany wcześniej plecak oraz niezbędne leki i udać się tam schodami, nie korzystając z windy.

Jeśli dotarcie do schronienia wymagałoby długiego przebywania na zewnątrz, MSWiA radzi pozostać w budynku o solidnych ścianach i stropach, bez widocznych uszkodzeń. W mieszkaniu lub domu należy wybrać pomieszczenie możliwie blisko środka budynku, oddalone od ścian zewnętrznych, balkonów i okien.

Resort wskazuje na tak zwaną zasadę dwóch ścian - między chroniącą się osobą a przestrzenią zewnętrzną powinny znajdować się co najmniej dwie solidne ściany. Odpowiednim miejscem może być między innymi wewnętrzny korytarz, przedpokój, garderoba, pomieszczenie bez okien, a w określonych warunkach także łazienka, piwnica lub garaż podziemny. Preferowana jest najniższa kondygnacja.

Piwnica lub garaż mogą zapewnić ochronę, jeśli mają solidne, nieuszkodzone ściany i stropy, drożne wejście, sprawną wentylację, oświetlenie awaryjne oraz bezpieczną drogę wyjścia.

W garażach trzeba wybierać miejsca z dala od paliw, butli gazowych, chemikaliów, ładowarek i pomieszczeń technicznych. Nie należy uruchamiać silników ani blokować przejść i dróg wyjazdowych.

Jeżeli eksplozja zastanie osobę na otwartym terenie, powinna ona paść na ziemię, najlepiej w zagłębieniu, i osłonić głowę. Osoby znajdujące się w samochodzie powinny opuścić pojazd i udać się do najbliższego bezpiecznego miejsca, pozostawiając auto tak, aby nie utrudniało przejazdu służbom ratowniczym. MSWiA podkreśla też konieczność stosowania się do alertów RCB, oficjalnych komunikatów i poleceń służb.