Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Wiceszefowa MSWiA: do szkół trafią wytyczne na wypadek zagrożenia

|
Sprawa 8‑latka z Łącznej. Jest śledztwo prokuratury, szkoła reaguje (zdjęcie ilustracyjne)
Kierwiński: budujemy system ostrzegania od zera
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Przygotowaliśmy wytyczne dla placówek oświatowych dotyczące zachowania w razie zagrożenia - przekazała wiceszefowa MSWiA Magdalena Roguska. Resort ruszy też z dystrybucją instrukcji reagowania podczas zagrożenia atakiem z powietrza.

Wiceszefowa MSWiA Magdalena Roguska została zapytana w czwartek o instrukcje dla szkół, żeby nie dochodziło do sytuacji, które miały miejsce, gdy podczas alarmu o zagrożeniu z powietrza, niektóre placówki ewakuowały uczniów na zewnątrz.

- Przygotowaliśmy instrukcję dla placówek oświatowych. Przygotowali ją eksperci Państwowej Straży Pożarnej, ale także osoby, które na co dzień zajmują się edukacją - poinformowała Roguska.

Dodała, że wytyczne zostały opracowane po to, aby przeprowadzić dyrektorów placówek oświatowych przez proces przygotowania budynku i procedur niezbędnych do tego, by zapewnić bezpieczeństwo uczniom i pracownikom szkoły w sytuacji zagrożenia.

- Ten materiał jest przygotowany, zostanie przekazany za pośrednictwem wojewodów do samorządów, które są w większości przypadków organami prowadzącymi takie placówki - powiedziała wiceszefowa MSWiA. Zaznaczyła, że instrukcja zostanie także przekazana do MEN.

- Wszystkim nam bardzo zależy na tym, by ta instrukcja pomogła przejść dyrektorom i pracownikom placówek przez ten proces jak najszybciej - podkreśliła.

Wiceszefowa MSWiA: placówki oświatowe powinny przeprowadzić ćwiczenia

Zwróciła uwagę, że oprócz procedury poszczególne placówki powinny przeprowadzić ćwiczenia, w których wezmą udział pracownicy i uczniowie.

Dodała, że działają tu także elementy, które mamy w instrukcji reagowania dla ludności cywilnej. - Znowu mówimy o niskich kondygnacjach, znowu mówimy o możliwie dalekiej odległości od ścian zewnętrznych i okien, ale mamy tutaj także wiele innych elementów, które są niezwykle istotne - wskazała.

Jak dowiedziała się PAP, instrukcja ma trafić do wojewodów natychmiast. Następnie zostanie rozesłana do placówek.

Instrukcja reagowania w razie ataku z powietrza

Od piątku resort spraw wewnętrznych ruszy z kolportażem instrukcji reagowania w razie zagrożenia atakiem z powietrza.

Jak przekazała w czwartek w rozmowie z dziennikarzami wiceszefowa MSWiA, instrukcja nie jest nowym "Poradnikiem bezpieczeństwa", a jego uzupełnieniem. - Tę instrukcję na pewno przekażemy w formie elektronicznej, będzie umieszczona na naszych stronach internetowych [instrukcja ma także trafić do mObywatela - red.], ale będzie także przekazana za pośrednictwem wojewodów do wszystkich samorządów - zapowiedziała Roguska.

Dodała, że instrukcja w formie broszury będzie także dystrybuowana przy okazji wydarzeń, które odbywają się regularnie w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej i w ramach krajowych oraz regionalnych treningów reagowania. - Mieliśmy w ubiegłą sobotę taki trening na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. W najbliższą sobotę będziemy mieli taki trening w dwóch kolejnych województwach - podlaskim i warmińsko-mazurskim - przypomniała.

Wiceszefowa MSWiA przekazała ponadto, że dobrym miejscem na ekspozycję broszury będą urzędy gmin i miast. - Ona jest intuicyjna, ona jest przystępna graficznie, ona w łatwy sposób tłumaczy podstawowe zasady miejsca bezpiecznego, zarówno kiedy jesteśmy na zewnątrz, jak i wtedy, kiedy jesteśmy w budynku - oceniła.

Dodała, że chodzi o to, aby obywatele w momencie otrzymania alertu RCB byli przygotowani, a nie zastanawiali się, co mają robić.

Co zrobić przed wystąpieniem zagrożenia?

W dwunastostronicowej broszurze reagowania na zagrożenia atakiem z powietrza resort zaleca, aby jeszcze przed wystąpieniem zagrożenia poznać sygnały alarmowe, sprawdzić położenie najbliższych punktów schronienia i drogę dotarcia do nich.

Z broszury dowiemy się, że lokalizację punktów schronienia można znaleźć między innymi w aplikacji gdziesieukryc.pl.

Rodzina powinna wcześniej ustalić sposób postępowania, miejsce spotkania i zasady wzajemnego kontaktu oraz przygotować plecak ewakuacyjny.

Gdzie bezpiecznie się schować? Zasada dwóch ścian

W informacji wskazano, że po ogłoszeniu alarmu, jeśli punkt schronienia jest dostępny, droga do niego bezpieczna i pozwala na to czas, należy zabrać przygotowany wcześniej plecak oraz niezbędne leki i udać się tam schodami, nie korzystając z windy.

Jeśli dotarcie do schronienia wymagałoby długiego przebywania na zewnątrz, MSWiA radzi pozostać w budynku o solidnych ścianach i stropach, bez widocznych uszkodzeń. W mieszkaniu lub domu należy wybrać pomieszczenie możliwie blisko środka budynku, oddalone od ścian zewnętrznych, balkonów i okien.

Resort wskazuje na tak zwaną zasadę dwóch ścian - między chroniącą się osobą a przestrzenią zewnętrzną powinny znajdować się co najmniej dwie solidne ściany. Odpowiednim miejscem może być między innymi wewnętrzny korytarz, przedpokój, garderoba, pomieszczenie bez okien, a w określonych warunkach także łazienka, piwnica lub garaż podziemny. Preferowana jest najniższa kondygnacja.

Piwnica lub garaż mogą zapewnić ochronę, jeśli mają solidne, nieuszkodzone ściany i stropy, drożne wejście, sprawną wentylację, oświetlenie awaryjne oraz bezpieczną drogę wyjścia.

W garażach trzeba wybierać miejsca z dala od paliw, butli gazowych, chemikaliów, ładowarek i pomieszczeń technicznych. Nie należy uruchamiać silników ani blokować przejść i dróg wyjazdowych.

Jeżeli eksplozja zastanie osobę na otwartym terenie, powinna ona paść na ziemię, najlepiej w zagłębieniu, i osłonić głowę. Osoby znajdujące się w samochodzie powinny opuścić pojazd i udać się do najbliższego bezpiecznego miejsca, pozostawiając auto tak, aby nie utrudniało przejazdu służbom ratowniczym. MSWiA podkreśla też konieczność stosowania się do alertów RCB, oficjalnych komunikatów i poleceń służb.

Źródło: PAP
Udostępnij:
Tagi:
MSWiASzkoła
Czytaj także:
Marina Vlady w młodości
Znana francuska aktorka nie żyje
Kultura i styl
Opady w piątek
Tutaj deszcz może padać dość obficie
METEO
Donald Tusk
Tusk o zagrożeniu z Rosji. I nagle: jestem coraz bardziej rozczarowany...
Polska
kobieta laptop notatki shutterstock_2727191725
Studenci pod presją wydatków. "Pomoc rodziców nie wystarcza"
BIZNES
Biały dom
Koniec zakazu Donalda Trumpa. Media odzyskały dostęp
Świat
imageTitle
Grbić wskazał największą siłę Słowenii. To może być klucz półfinału
EUROSPORT
Alaksandr Łukaszenka
Białoruś wypuszcza kolejnych więźniów. Wśród nich 10 kobiet
Świat
Donald Tusk na spotkaniu z Moniką Piątkowską w Krakowie
Tusk o swojej kandydatce: co ja zrobiłem?
WYBORY W KRAKOWIE
PISF
Zarzuty wobec byłego zarządu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Komentarz ministra
Łódź
Miejsce ataku nożownika na terenie opactwa przy ulicy Benedyktyńskiej w Jarosławiu
Atak nożownika w klasztorze. Nowe informacje o rannych
Rzeszów
pap_20240513_1KM
Kolejna polska firma włącza się do budowy siłowni jądrowej
BIZNES
Japonia po tajfunie
Pękła grobla, zalało domy i sklepy. "Dopiero co skończyłem sprzątać"
METEO
imageTitle
"Mecz o podwyższonym ryzyku". Polaków będzie dopingował z trybun
EUROSPORT
Michał Kuczmierowski
Kuczmierowski ma usłyszeć decyzję o ekstradycji. Jest data
Świat
Magdalena Biejat, Daria Gosek-Popiołek i Włodzimierz Czarzasty
"Trzy dni po porodzie rozdawała ulotki". Liderzy Lewicy poparli kandydatkę
WYBORY W KRAKOWIE
shutterstock_2508047193 Samolot bojowy Lockheed Martin F-35 Lightning II z 495. eskadry myśliwskiej Sił Powietrznych USA
"Perła amerykańskiej technologii" w niewyjaśniony sposób trafia do Chin
BIZNES
Nagi z nożem atakował samochody w Bielsko-Białej
Biegał nago po ulicy i rzucał się z nożem na auta. Został aresztowany
Katowice
mid-epa13259841
Trump o współpracy z Chinami: To było niewiarygodnie udane
BIZNES
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski
Zełenski: sprawca tego zła musi ponieść pełną odpowiedzialność
Polska
imageTitle
Wyznanie Rooneya. "Rodzina mojej babci była polskimi Żydami"
EUROSPORT
Lech Wałęsa
Śledztwo przeciwko Wałęsie. Jest decyzja prokuratury
Polska
Dwie osoby jechały na jednej hulajnodze
Ruchliwa droga i dwie młode osoby na jednej hulajnodze. "Jechały szybko, bez kasków"
WARSZAWA
Joanna Senyszyn
Joanna Senyszyn chce zrobić z Krakowa "drugi Watykan". Poparła kandydata
WYBORY W KRAKOWIE
13 min
pc
Przemawia, ale nie wiemy, co mówi. Nowy rozdział wojny Trumpa z mediami
Trumpologia. Ameryka oczami Michała Sznajdera
Wizyta Xi Jinpinga w Białym Domu
Prezydent Chin w Białym Domu. Trump wykonał szczególny gest
Świat
imageTitle
Urban zapowiada niespodzianki. "Będziecie zaskoczeni"
EUROSPORT
Kiedy znów zrobi się ciepło? Odpowiedź kryje się w modelach pokazujących prognozę długoterminową
Nastąpi szturm ciepłego powietrza. Prognoza długoterminowa
Arleta Unton-Pyziołek
Zespół medyczny mężczyźni lekarze chirurdzy medycy operacja bariatryczna chirurgia brzucha
NFZ daje szpitalom więcej czasu. Chodzi o "lekarzy walizkowych"
Zdrowie
Karol Nawrocki, Donlad Tusk
Nawrocki i Tusk zabrali głos
Polska
Chleb pieczywo piekarnia
Zamiast masła składnik o smaku masła. Alarmujące wyniki kontroli
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica