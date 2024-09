Wiceministra edukacji musiała rozwiązać zadanie z matematyki. "To było oczywiście trochę stronnicze"

Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer zapowiedziała w piątek w programie "#BezKitu" w TVN24, że w najbliższym tygodniu projekt rozporządzenia w sprawie jednej godziny religii tygodniowo w szkołach powinien trafić do konsultacji. Oceniła, że w poniedziałek 30 września będzie już gotowy. Była także pytana o nową odsłonę przyrody dla szkół podstawowych. Wiceministra otrzymała także nietypowe zadanie od jednego z uczestników programu - musiała rozwiązać równanie matematyczne.

- To jest zadanie z matury podstawowej z matematyki - oświadczył Kacper Gradkowski z Pokolenia 2050, kładąc przed wiceministrą kartkę z równaniem. - Bardzo proszę o rozwiązanie - powiedział zeszłoroczny maturzysta.

Katarzyna Lubnauer od razu zabrała się do rozwiązywania zadania. - To było oczywiście trochę stronnicze, bo w moim przypadku rozwiązanie zadania o tym stopniu trudności nie jest specjalną sztuką - powiedziała wiceministra, która ma doktorat z matematyki. - Chociaż matematyki od co najmniej dziewięciu lat nie ćwiczyłam - dodała.

Zadanie z matematyki rozwiązane przez Katarzynę Lubnauer TVN24

"Jest problem z dojazdem dzieci do szkół na terenach powodziowych"

Wiceministra mówiła również o funkcjonowaniu szkół na terenach dotkniętych powodzią.

- Mamy czasami sytuację, że jest problem z dojazdem dzieci do szkół na terenach powodziowych. W najgorętszym momencie zawieszone były 604 placówki, dzisiaj to już jest tylko 30 placówek. Czasami te placówki działają w innych miejscach, niż wcześniej były - stąd też zmiany w ramach ustawy powodziowej – powiedziała w programie "#Bezkitu".

- Pomogliśmy w tym, żeby dzieci, które chodzą do różnych placówek po dwóch stronach zniszczonego mostu, mogły pójść do placówki, która jest po ich stronie rzeki – dodała Katarzyna Lubnauer.

Zniszczenia po zalaniu Szkoły Podstawowej nr 1 w miejscowości Głuchołazy (18.09.2024) PAP/Michał Meissner

Lubnauer o projekcie w sprawie lekcji religii

Wiceszefowa MEN zapytana została w piątek w TVN24, na jakim etapie są obecnie rozmowy w sprawie wprowadzenia jednej godziny religii bądź etyki w szkole. - W najbliższym tygodniu projekt rozporządzenia w tej kwestii powinien trafić do konsultacji, żeby rzeczywiście mógł być podpisany przez panią minister edukacji Barbarę Nowacką do końca bieżącego roku i żeby mógł wejść w życie 1 września 2025 roku - poinformowała Katarzyna Lubnauer. - Myślę, że w poniedziałek będzie gotowe - dodała.

Powiedziała, że "projekt zakłada jedną godzinę religii tygodniowo". - Po drugie chcemy, żeby religia była przed lub po godzinach lekcji obowiązkowych - zaznaczyła wiceminister edukacji.

Przyznała, że jest także kwestia rozwiązań związanych z mniejszościowymi Kościołami, związana z punktami katechetycznymi. Powiedziała, że dotychczas nie było precyzyjnie napisane, że podobnie jak w Kościele katolickim uczniów szkoły podstawowej można połączyć w grupę obejmującą: uczniów klas I–III albo klas IV–VI lub klas VII i VIII.

Lubnauer zapewniła, że w ramach konsultacji, resort edukacji będzie w tej sprawie rozmawiał zarówno z Konferencją Episkopatu Polski jak i kościołami mniejszościowymi. Zwróciła uwagę, że również w przypadku poprzednich zmian MEN prowadził konsultacje. - Były trzy spotkania - pierwsze prowadziła minister Nowacka, kolejne dwa spotkania ja prowadziłam najpierw z przedstawicielami Episkopatu Polski, potem z kościołami mniejszościowymi - powiedziała Lubnauer.

Nowacka: szkoła jest dla uczniów, nie dla episkopatu TVN24

Zaznaczyła, że na skutek tych rozmów "troszeczkę" zmieniono rozporządzenie ws. organizacji lekcji religii. Zmieniają się przepisy dotyczące tworzenia na lekcjach religii grup dzieci z różnych roczników i oddziałów klasowych. - W pierwszej wersji była kwestia łączenia grup i obejmowała uczniów od klasy czwartej do ósmej. Zmieniliśmy na dwie grupy od czwartej do szóstej i od siódmej do ósmej - zwróciła uwagę Lubnauer. Dodała, że zmieniono również kwestię liczebności maksymalnej grupy dla starszych dzieci.

Lubnauer o nowej odsłonie przyrody

Wiceministra była także pytana o nową odsłonę przyrody dla szkół podstawowych. Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje zmiany w systemie edukacji, które mają wejść w życie w 2026 roku. Przedmioty przyrodnicze, czyli biologia, chemia, geografia, a nawet fizyka mogą zostać połączone w szkole podstawowej w jeden interdyscyplinarny przedmiot – przyrodę. Zamiast oddzielnie omawiać poszczególne zagadnienia, nowy program ma integrować wiedzę, co ma pomóc uczniom lepiej rozumieć związki między różnymi obszarami nauki.

- Bardzo jasno mówimy, ponieważ jest pewien niepokój nauczycieli, co to dla nich oznacza, że nawet jeżeli zdecydujemy się na to rozwiązanie, bo jeszcze nie ma decyzji w tej chwili, dzisiaj zaczęły się konsultacje dotyczące profilu absolwenta, to będzie możliwe, żeby na przykład taką przyrodę prowadził więcej niż jeden nauczyciel, czyli żeby był zespół nauczycieli - wyjaśniła Lubnauer.

Jak mówiła, "bardzo często wiele zjawisk ma charakter holistyczny, całościowy". - Rozmawiamy w tej chwili o zmianach klimatycznych. Zmiana klimatyczna to jest zjawisko, które dotyka i kwestii chemii, i kwestii fizyki, i kwestii geografii, i kwestii biologii, właściwie obejmuje wszystkie możliwe przedmioty przyrodnicze - zauważyła.

- Co więcej, jeżeli byśmy połączyli te przedmioty przyrodnicze, to mielibyśmy przedmiot, który był równie ważny, jak na przykład matematyka czy polski, ponieważ jego byłoby więcej godzin tygodniowo. W związku z tym byłby to poważny przedmiot, a w tej chwili na przykład w siódmej klasie mamy jedną godzinę geografii - wskazała.

Autorka/Autor:momo

Źródło: TVN24