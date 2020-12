"Pan Waldemar pierwszy raz w życiu, mimo tego że ma już 70 lat, będzie spał dziś w łóżku, a nie na sienniku"

"Cały rok pomagania"

"Wszyscy mniej lub bardziej indywidualnie pomagaliśmy"

W tym roku paczkę przygotował między innymi zespół tenisistki Igi Świątek. Daria Abramowicz, psycholog tenisistki opowiadała o tym na antenie TVN24. - Sama Iga już bardzo szybko po turnieju Roland Garros zaczęła zastanawiać się na temat tego, w jaki sposób może wykorzystać taką nowo zdobytą platformę do tego, żeby stanowić jakąś wartość dodaną. Niewątpliwie pomaganie jest jedną z takich form, które właśnie mogą wesprzeć, mogą też dać takie poczucie tego, że realizuje się swój potencjał, czy wykorzystuje się go w jakiś skuteczny i bardzo konstruktywny sposób. W teamie rozmawialiśmy o tym sporo - powiedziała.

- My wszyscy mniej lub bardziej indywidualnie pomagaliśmy, wspieraliśmy innych w ramach własnych inicjatyw, w ramach różnych działalności, które podejmowaliśmy. W tym roku pojawiła się taka możliwość, żeby zrobić to w sposób bardziej ustrukturyzowany, bardziej może też głośniejszy niejako, a jeżeli dzięki temu jesteśmy w stanie zachęcić więcej osób do tego, żeby włączyć się w akcję pomagania i wspomagania innych, to tym bardziej się cieszymy - dodała.