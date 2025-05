Watykan ma już dokumenty w sprawie beatyfikacji księdza Józefa Kurzei

Plac świętego Piotra w Watykanie Źródło: Reuters Archive

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Do Kurii Rzymskiej wpłynęły dokumenty dotyczące procesu beatyfikacyjnego księdza Józefa Kurzei.

Kluczowe fakty: Polski kapłan pełniący posługę w Krakowie był prześladowany przez Służbę Bezpieczeństwa PRL.

Był pierwszym proboszczem parafii św. Maksymiliana Kolbego.

W czasie procesu beatyfikacyjnego księdza Kurzei zebrano zeznania 70 świadków, 940 stron akt oraz 2340 stron dokumentów.

W watykańskiej Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych przedstawiciele polskiego Kościoła przekazali dokumentację procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego księdza Józefa Kurzei (1937-1976).

Dokumenty procesu beatyfikacyjnego, prowadzonego na szczeblu diecezjalnym, przywieźli do Watykanu jego postulator ksiądz Andrzej Kopicz i referent ds. kanonizacyjnych Archidiecezji Krakowskiej Andrzej Scąber. Obecny był podsekretarz Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych ksiądz Bogusław Turek - poinformowano w komunikacie.

Proces beatyfikacyjny księdza Kurzei

Ks. Józef Kurzeja pochodził z miejscowości Zasadne w powiecie limanowskim. Był pierwszym proboszczem parafii św. Maksymiliana Kolbego i inicjatorem budowy kościoła w krakowskich Mistrzejowicach.

Proces beatyfikacyjny księdza Kurzei rozpoczął się w 2005 roku. W jego trakcie zebrano zeznania 70 świadków, 940 stron akt oraz 2340 stron dokumentów. Faza diecezjalna zakończyła się w Krakowie 2 kwietnia.

W Watykanie po zatwierdzeniu prośby skierowanej przez postulatora rozpocznie się następna faza procesu beatyfikacyjnego.

Plac św. Piotra w Watykanie Źródło: Shutterstock

Ksiądz Józef Kurzeja ofiarą prześladowania w czasach PRL

Józef Kurzeja otrzymał święcenia kapłańskie w 1962 roku w katedrze na Wawelu z rąk ówczesnego wikariusza kapitulnego biskupa Karola Wojtyły. Pracował następnie jako wikariusz w czterech parafiach.

W 1968 roku został przeniesiony do parafii św. Małgorzaty w Raciborowicach. Należała do niej wieś Mistrzejowice, która zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Krakowa miała niebawem zamienić się w 40-tysięczne osiedle mieszkaniowe dzielnicy Nowa Huta.

Jej mieszkańcy od lat 60. prosili o budowę kościoła. Budowę drugiej świątyni w Nowej Hucie ksiądz Kurzeja rozpoczął na nowo powstającym osiedlu. Jak przypomniał ksiądz Scąber w wypowiedzi przytoczonej w komunikacie, był to okres nieustannych zmagań ks. Kurzei z komunistycznymi władzami o możliwość zbudowania kościoła.

"Był on ciągle nękany przez władze komunistyczne, urząd bezpieczeństwa, milicję. Wyznaczano mu kolegia i zatrzymania. To wszystko doprowadziło go do utraty zdrowia i przedwczesnej śmierci. Zmarł, mając zaledwie 39 lat" - podkreślił. Kościół pod wezwaniem św. Maksymiliana Marii Kolbego konsekrował Jan Paweł II w 1983 roku.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo