"Tęczą pokażemy prezydentowi brak naszej zgody na nienawiść". Wiec w obronie praw osób LGBT

Organizatorem wiecu był ruch "No More!".

"Tęczą pokażemy prezydentowi brak naszej zgody na nienawiść w stosunku do osób LGBTQIA+"

"Czujemy się odpowiedzialni za to, co dzieje się ludziom ze społeczności LGBTQIA+ i osobom je wspierającym. Margot i niezliczeni inni padają ofiarą przemocy policji, która zamiast chronić, jest agresywna w stosunku do osób wykluczanych. Nie zgadzamy się i nigdy nie zgodzimy się na siedzenie w ciszy i ignorowanie widocznego problemu. Zdecydowaliśmy się działać" - napisali organizatorzy w opisie wydarzenia na Facebooku. Jak dodali, "tęczą pokażemy prezydentowi, i współpracującej z nim władzy, brak naszej zgody na nienawiść w stosunku do osób LGBTQIA+".