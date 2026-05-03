Śmiertelne potrącenie w centrum Warszawy
Jak przekazał reporter naszej stacji, do wypadku doszło w sobotę około godziny 20.50 na skrzyżowaniu ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej. Pod tramwaj numer 4, jadący w kierunku Mokotowa, wpadła 49‑letnia kobieta.
Według relacji reportera TVN24 Wojciecha Skrzypka, na miejscu natychmiast pojawiły się służby ratunkowe i policja. Poszkodowaną wydobyto spod składu przy użyciu specjalnego dźwigu. Kobieta zmarła na miejscu.
Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji potwierdził, że tragicznemu wypadkowi uległa 49-letnia kobieta. - Zgłoszenie dotyczące tego zdarzenia wpłynęło około godziny 20.50. Policjanci na miejscu pracowali pod nadzorem prokuratora - poinformował w niedzielę rano policjant.
