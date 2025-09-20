Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska
|

"Miał rozbiegane oczy. Było w nim coś dziwnego". "Łomiarz" wychodzi na wolność

Klaudia Ziółkowska
Klaudia Ziółkowska
Pierwszy proces "Łomiarza"
Pierwszy proces "Łomiarza"
Źródło: Teodor Walczak/PAP
"Łomiarz" przy zatrzymaniu powiedział: nienawidzę kobiet, to silniejsze ode mnie. Jak widzę kobietę, to myślę: jest do eliminacji. Wkrótce, po dziesięciu latach w więzieniu, wyjdzie na wolność. Co zrobią służby?Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • Henryk R., znany jako "Łomiarz", był oskarżony o zaatakowanie 29 kobiet na warszawskim Śródmieściu.
  • Kobiety atakował za każdym razem, kiedy wychodził zza krat.
  • Wiosną 2026 roku znów wyjdzie na wolność. Dyrektor jednostki, w której przebywa, wystąpił do sądu z wnioskiem o orzeczenie środka zabezpieczającego. Chce, żeby "Łomiarz" po wyjściu z więzienia był kontrolowany. Co na to sąd?

Do sklepu mięsnego na warszawskim Śródmieściu wchodzi młody mężczyzna. Jasne włosy, około 170 centymetrów wzrostu, torba w stylu "jamnik". Jest zdyszany, ma zakrwawioną rękę. Zamawia piwo i coś na ząb.

- "Łomiarz" znów zaatakował, jest obława, proszę zobaczyć, co się dzieje na ulicy - słyszy, jak do ekspedientki mówi jedna z klientek.

Na zewnątrz słychać wycie policyjnych kogutów. Co rusz ulicą Marszałkowską przejeżdża oznakowany polonez z mundurowymi w środku, ulice patroluje Żandarmeria Wojskowa.

Młody mężczyzna nie dopija piwa, nadgryzioną parówkę rzuca do kosza na śmieci. Wychodzi.

Tego dnia Henryk R. zostaje zatrzymany, a prokuratura zarzuca mu napad na kilkadziesiąt kobiet w stolicy. Tyle że 1993 rok nie jest ostatnim, kiedy "Łomiarz" zaatakuje. Ciosy kobietom zada za każdym razem, kiedy wyjdzie na wolność. Wiosną 2026 roku skończy odbywać karę. Chce wrócić do domu.

***

Władysława słyszy komunikat w radiu: "W Warszawie grasuje mężczyzna, który atakuje starsze kobiety. Prosimy wszystkich świadków o kontakt". Idzie złożyć zeznania. To nie ona została napadnięta, ale nie może zapomnieć tego przeraźliwego krzyku z bramy i twarzy młodego mężczyzny, który uciekał tak szybko, że ledwo zdążyła spojrzeć mu w oczy.

Klaudia Ziółkowska
Klaudia Ziółkowska
Czytaj także:
Lotnisko Heathrow
Atak na europejskie lotniska. Opóźnione i odwołane loty
BIZNES
rosja policja shutterstock_1425977705
Tajemnicza śmierć prezesa rosyjskiej spółki. Kolejny taki przypadek
Świat
Robert Janczewski
Lata "odzierania z godności" i uniewinnienie. Chce 22,5 miliona od Skarbu Państwa
Łukasz Frątczak
Zagrzeb
Obcokrajowcy kupują coraz więcej. "Głównie za gotówkę"
BIZNES
Zakrycie Wenus przez Księżyc, 19.09.2025
Malownicze zjawisko nad Polską. "Aż dziwne, że się udało"
METEO
Keith Kellogg
Wysłannik Trumpa: Drony nad Polską to nie przypadek. To był test
Świat
Dniepr, Ukraina
"Terror" w Dnieprze. Spadły rosyjskie pociski
Świat
imageTitle
Nadludzki wysiłek. Polski chodziarz skończył na wózku
EUROSPORT
Afgańscy rolnicy na polu maku w Kandaharze w Afganistanie (2022)
Brakuje opium do produkcji leków. Chcą zalegalizować uprawę maku
Świat
Pracownicy wydziału robót publicznych wyciągają prawie 30 metrów korzeni z rury kanalizacyjnej
Wyciągnęli 30 metrów korzeni z rury, nagranie podbiło sieć
METEO
Polskie myśliwce
Rosja atakuje Ukrainę. Polskie wojsko poderwało myśliwce
Polska
Słońce, upał
Nadciąga skwar. Alarmy IMGW dla sześciu województw
METEO
imageTitle
Świątek dała lekcję tenisa. Przed półfinałem długo nie odpocznie
EUROSPORT
Viktor Orban
Orban idzie w ślady Trumpa. "Uznamy Antifę za organizację terrorystyczną"
Świat
Karol Nawrocki
Prezydent zdecydował w sprawie dwóch polskich żołnierzy
Polska
para kobieta mezczyzna wsparcie shutterstock_2674532757
Gdy odzywa się syndrom oszusta... Jak bliscy mogą pomóc osobie z ADHD?
Zdrowie
Konflikt w Palestynie
"Nie istnieją już żadne przeszkody". Kolejny kraj uzna niepodległość Palestyny
Świat
Śmigłowiec Black Hawk
Katastrofa śmigłowca elitarnej jednostki. Nie żyje czterech żołnierzy
Świat
Donald Trump
Żarty się skończyły. Donald Trump kontra śmiech
Michał Sznajder
USA, Kongres, Kapitol, Senat USA, Izba Reprezentantów USA, republikanie, demokraci
"Nie możemy czekać ani chwili dłużej". Ponadpartyjne porozumienie w USA
Świat
Protest przed Pałacem Prezydenckim
"Jeśli wstanie z łóżka jest luksusem, to żądam takiego luksusu". Wciąż walczą o asystencję
Polska
Prezydent USA Donald Trump
Trump chce 15 miliardów dolarów od "The New York Times". Sąd: poprawcie pozew
Świat
Myśliwce MiG-31K (zdjęcie archiwalne)
Rosyjskie prowokacje, decyzja w sprawie ratingu Polski, list z 1937 roku otwarty
TO WARTO WIEDZIEĆ
Gorąco, idzie jesień
Prawdziwie letni dzień w środku września
METEO
1 godz 5 min
Michał Dworczyk
"Sprawa Michała Dworczyka będzie miała swój finał". Nasze ustalenia
Szczyt Europy
42 min
pc
PremieraMem czy kabaret? Który polityk płacze w kinie, kto powiedział: "ty po prostu debilu"?
WITajcie w mojej bańce
Donald Trump w Gabinecie Owalnym
"Może być duży kłopot". Trump o rosyjskich myśliwcach nad Estonią
Świat
Ćwiczenia wojskowe
Dwóch polskich żołnierzy zginęło w czasie szkolenia w USA
Polska
Izraelski atak na konwój World Central Kitchen
Izrael przyznaje się do "błędów", ale unika rozliczeń
Justyna Zuber
shutterstock_2596101423
Czołowa agencja zmieniła perspektywę ratingu Polski
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica