"Ta pani nie lubi ludzi". Co się dzieje w Domu Kombatanta?

Iga Dzieciuchowicz
DPS "Kombatant" na warszawskim Bemowie
Źródło: bemowo.um.warszawa.pl
"Od lat jesteśmy zastraszani", "wszyscy się jej boją, ale milczą, bo potem mści się" - te mocne oskarżenia padają pod adresem dyrektorki jednego z największych domów pomocy społecznej w Warszawie. Mieszkają tam też powstańcy warszawscy. Skarg pracowników, podopiecznych i ich rodzin jest więcej. Kontrola miasta część zarzutów potwierdziła, ale dyrektorka dostała szansę. Nic to jednak nie dało, o czym osobiście się przekonałam.Artykuł dostępny w subskrypcji

Człowiek, gdy się boi, obmyśla strategię przetrwania.

W DPS "Kombatant" na odprawach najlepiej milczeć, nie patrzeć na dyrektorkę. O nic nie prosić, chyba że to konieczne. Nie dyskutować. Nie rzucać się w oczy, chować po korytarzach. Informować się wzajemnie, że dyrektorka właśnie wchodzi do placówki albo z niej wychodzi. Znaleźć kogoś odważnego, kto zabierze głos w imieniu wszystkich. Nie rozmawiać z podopiecznymi, bo to zakazane. Pamiętać, że dyrektorka sprawdza monitoring i wytknie każdy błąd czy minutę spóźnienia. Brać leki na uspokojenie. Szukać innej pracy.

Witold przez prawie rok był ochroniarzem w DPS "Kombatant". Pokazuje mi zeszyt z notatkami, kilkadziesiąt kartek zapisanych drobnym maczkiem. Gdy zorientował się, co dzieje się w placówce, zaczął notować wszystko, co słyszy i widzi. Żeby nie uciekło. Daty, dialogi, nazwiska.

Czyta:

- dyrektorka korzysta z monitoringu, by szpiegować pracowników;

- stworzyła "czarną listę" osób, które nie mogą wejść do placówki;

- zbyt mała liczba personelu sprawia, że mieszkańcy są niezaopiekowani, w nocy krążą po korytarzach jak zombie.

Jest też zapis rozmowy z kierowcą ambulansu, który przyjeżdżał po pensjonariuszkę na dializy.

- To pani na wózku, która rano powinna mieć w torebce insulinę, śniadanie, powinna być przebrana i przygotowana. Trzy razy mu się zdarzyło, że sam wszedł do budynku, ubrał ją, zapakował na wózek. Była cała w odchodach, nikt z pracowników nie pomyślał, żeby ją przed dializą przebrać. Ale jak tu mieć pretensje do pracowników, których jest za mało i pracują w ogromnym strachu. Problemem tego miejsca jest osoba dyrektorki - opowiada Witold.

Lekarze pogotowia złożyli skargę. Pracownicy tłumaczyli, że mieszkanka musiała zabrudzić się w trakcie transportu.

Witold mówi, że znalazł też stary zeszyt po swoim poprzedniku: - Było tam napisane, że jako ochroniarz ma notować wyjścia pensjonariuszy do toalety. Dlaczego? Bo jeśli któryś nabrudzi, musi po sobie posprzątać. Zszokowało mnie to.

Wspomina też, że już po miesiącu pracy w Kombatancie prosił szefa o przeniesienie do innego miejsca.

- Pracowałem w wielu miejscach i nigdy z czymś takim się nie spotkałem. Notowałem, by niczego nie zapomnieć. Wiedziałem, że to trzeba gdzieś zgłosić, że ktoś tym ludziom musi pomóc. Ale bałem się, że nikt ze strachu tego nie potwierdzi.

Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
26330209
Owsiak podsumował zbiórkę Łatwoganga. "My też musimy się od was uczyć"
Łatwogang
250 milionów w rekordowej zbiórce, strzały w Waszyngtonie, dwa ciała wyłowione z Wisły
Pochmurno, rozpogodzenia
Słońce będzie przebijać się przez chmury
METEO
imageTitle
FC Porto bliżej mistrzostwa. Pietuszewski wywalczył karnego
EUROSPORT
imageTitle
Pobili rywali w finałach. Złote medale dla reprezentantów Polski
EUROSPORT
Zbiórka Łatwoganga
Ćwierć miliarda złotych na liczniku zbiórki
Bóbr pływa w Morskim Oku
Po raz pierwszy udało się go nagrać w Tatrach
METEO
imageTitle
Szczęśliwa Niewiadoma-Phinney. "To da mi dodatkową motywację"
EUROSPORT
imageTitle
Zaskakujące potknięcie Interu. Świętowanie tytułu odłożone
EUROSPORT
Noc, przymrozki
Nocą prawie cała Polska na minusie
METEO
Fakty po Faktach
"Z kawalerki na Pradze zrobiło się centrum zarządzania wszechświatem"
imageTitle
Gigantyczna wpłata od Lewandowskich. Wszystko dla chorych dzieci
EUROSPORT
Wichury w Polsce
Uszkodzone dachy, powalone drzewa. Ponad dwa tysiące interwencji
METEO
20260426_PF_PJ001
Legia rozbita w Poznaniu. Mecz do jednej bramki
EUROSPORT
Przymrozki
Przy gruncie -8 stopni. Ostrzeżenia IMGW
METEO
Zdjęcie opublikowane przez Donalda Trumpa po strzelaninie na kolacji korespondentów
Trump o napastniku: kiedy czyta się jego manifest, jedno jest pewne
Świat
Japonia
1400 strażaków, 100 żołnierzy. Walczą z ogniem, czekają na deszcz
METEO
Coco Gauff
Madrycka choroba atakuje. Najpierw Świątek, teraz Gauff
EUROSPORT
imageTitle
Świetna Niewiadoma-Phinney na podium. Vollering poza konkurencją
EUROSPORT
imageTitle
Bardzo ważne zwycięstwo. Widzew walczy o utrzymanie
EUROSPORT
Wypadek w Janowcu
Wypadek na Lubelszczyźnie. Lądowały dwa śmigłowce LPR
Lublin
imageTitle
Szczęsny dotrzymał słowa. Jest nagranie z Yamalem
EUROSPORT
Policja zatrzymała pseudokibiców w Oławie
Pseudokibice szykowali się do bójki. 14 osób zatrzymanych
Wrocław
Donald Trump wraz z Melanią Trump na gali Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu w Waszyngtonie
Przywódcy "zjednoczeni w potępieniu" po wydarzeniach w Waszyngtonie
Świat
Burza chmury pogoda
Gdzie jest burza? Błyska się i pada
METEO
Prace na Jagiellońskiej
Od poniedziałku utrudnienia na Jagiellońskiej
WARSZAWA
Na gali Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu padły strzały
Strzały padły kilkadziesiąt metrów od niego. "Były osoby, którym puszczały nerwy"
Świat
imageTitle
Słynny klasyk znowu dla Pogaczara. Świetny nastolatek w końcu pokonany
EUROSPORT
Leszek Balcerowicz na trasie biegu w Międzyzdrojach, rok 1996
"Jeden z chłopaków miał kij, którym rąbnął mnie w głowę". Takiego Balcerowicza nie znacie
Rafał Kazimierczak
Rafineria w Jarosławiu
Kluczowa rafineria zaatakowana. Doszło do pożaru
BIZNES
