"W dramatyczny sposób spadła liczba wykonywanych badań". Walka z rakiem w czasie pandemii

"Obawiamy się, że w kolejnych latach nastąpi fala zgłoszeń pacjentów"

Dodał, że "w dramatyczny sposób spadła liczba wykonywanych badań, które pozwalają wykryć wcześnie nowotwór". - Obawiamy się, że w kolejnych latach nastąpi fala zgłoszeń pacjentów z daleko zaawansowanymi nowotworami. Te idee, które przyświecały zmianie systemu po to, żeby wcześniej wykrywać nowotwory, niestety legły w gruzach. Będziemy to odbudowywali latami - mówił profesor.

- Dla pacjentów jest to realne zagrożenie, że nowotwór nie zostanie wykryty we wczesnej fazie zaawansowania, a więc w takiej, która umożliwia radykalne leczenie. Radykalne, czyli całkowite wyleczenie z nowotworu - wyjaśniał Szczylik.

"Nikt im poza nami, poza opieką medyczną, personelem medycznym, nie pomoże"

Dodał, że jednostki onkologiczne w Polsce mają więcej pracy i są "przeciążone". - To dla nas nie jest zjawisko nowe. Polskie ośrodki onkologiczne, lekarze onkolodzy w Polsce, są przeciążeni pracą nie od dzisiaj, nie od pandemii. Przyznam szczerze, że te różnice dla nas są stosunkowo nieduże. To, co nas rzeczywiście martwi, to niska zgłaszalność chorych z niskim zaawansowaniem nowotworu - zaznaczył.

Stwierdził, że lockdown sparaliżował pacjentów, którzy obawiali się chodzić do lekarza wiosną. - Dzisiaj już mamy takich pacjentów, którzy nie zgłosili się wówczas, a dziś przychodzą do nas z zaawansowaną chorobą nowotworową, której wyleczenie jest niemożliwe - podkreślił gość TVN24.

Zwrócił się również do pacjentów, którzy wciąż obawiają się wizyty z powodu pandemii. - Mogę spokojnie zaapelować o to, żeby się zgłaszać do poradni onkologicznych, można się zgłaszać do lekarzy rodzinnych, dlatego że nikt im poza nami, poza opieką medyczną, personelem medycznym, nie pomoże. Oczywiście będą napotykali kłopoty i proszę to przyjąć z jakimś zrozumieniem, dlatego że wiele szpitali zostało przemianowanych na szpitale jednoimienne, wiele z tych szpitali nie pracuje tak, jak do niedawna pracowało - powiedział.