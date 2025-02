Walka z przestępczością zorganizowaną obcokrajowców. Zapowiedź premiera

Piątek to drugi dzień wizyty europejskich komisarzy w Gdańsku. Premier Donald Tusk - na wspólnej konferencji z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen - powiadomił, że zwrócił się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Sprawiedliwości, aby resorty przedstawiły szybki plan natychmiastowej reakcji na przestępczość zorganizowaną w wykonaniu obcokrajowców.

- To spotkanie, które zawsze odbywa się na początku prezydencji każdego kraju. Chodzi o to, żeby ministrowie rządu porozmawiali z komisarzami o priorytetach polskiej prezydencji - tłumaczył minister ds. UE Adam Szłapka .

Tusk: każdy, kto gości w Polsce i brutalnie narusza prawo, będzie deportowany

Po godzinie 14 rozpoczęła się wspólna konferencja premiera Donalda Tuska i szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Tusk przekazał na niej, że zwrócił się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Sprawiedliwości, aby resorty przedstawiły szybki plan natychmiastowej reakcji na przestępczość zorganizowaną w wykonaniu obcokrajowców.

Tusk: ludzie chcą wiedzieć, że są w Europie bezpieczni

- Ludzie w Europie, ludzie w Polsce chcą wiedzieć, że Unia Europejska jest od tego, żeby oni czuli się bezpieczniej. Bezpieczeństwo to nie jest abstrakcja - podkreślił.

- Europa musi być najsilniejsza, Europa musi być najbardziej konkurencyjna, a ludzie w Europie muszą się czuć najbezpieczniej na świecie. Tu w Polsce czujemy się naprawdę dość bezpiecznie, to jest dobre miejsce. Ja jestem przekonany, że to jest w ogóle najlepsze miejsce na ziemi z wielu powodów, ale chciałbym, żeby wszyscy w Europie czuli się tak, jak dzisiaj Polacy czują się w Warszawie czy w Gdańsku - bezpiecznie - mówił dalej szef rządu.

Von der Leyen: musimy robić więcej, niż kiedykolwiek

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zwróciła się do bezpośrednio premiera. - Drogi Donaldzie, zbudowaliście bezpieczeństwo i uczyniliście je podstawowym tematem waszej prezydencji. Bardzo słusznie. Odkąd Rosja sprowadziła wojnę z powrotem na kontynent europejski, bezpieczeństwo stanowi klucz do wszystkiego, co robimy - mówiła szefowa KE.