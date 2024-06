Pawlak: Tusk onieśmiela koalicjantów. Sam się przekonałem, że rozmowy są ostre

Premier Donald Tusk ma swój specyficzny urok i energię. Liderom pozostałych ugrupowań koalicyjnych brakuje śmiałości w relacjach z nim - mówił w TVN24 senator PSL, były premier Waldemar Pawlak. Jego zdaniem powinny się odbywać cotygodniowe spotkania liderów koalicyjnych ugrupowań, bo to "minimum, żeby koalicja nie ulegała erozji".

Waldemar Pawlak mówił między innymi o kondycji obecnej koalicji rządzącej. Pytany o pojawiające się opinie, że "bez Donalda Tuska nic się nie wydarzy, nawet dyskusje o strategii", odparł: - W moim przekonaniu może to wynikać trochę z braku śmiałości pozostałych liderów koalicji demokratycznej w relacjach z Donaldem Tuskiem.

Przyznał, że premier "onieśmiela, ma swój specyficzny urok i energię". - Ja się przekonałem, że czasami są trudne i ostre rozmowy, natomiast na koniec, jeżeli trzymamy się twardych konkretów, to dochodzimy do dobrych konkluzji. Więc warto, żeby koalicja demokratyczna prowadziła ze sobą poważne spory, unikała drobiazgów i szarpania się o drobne rzeczy - podkreślił.

Wskazywał, że "Donald Tusk wrócił z Europy po dwóch kadencjach przewodzenia Radzie Europejskiej". - Na pewno jego ciężar polityczny znacznie wzrósł. To tym bardziej powinno skłaniać liderów ugrupowań demokratycznych, by intensywnie, tydzień w tydzień, prowadzić spotkania liderów. To jest minimum, żeby koalicja nie ulegała erozji - ocenił gość TVN24.