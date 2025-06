"W niektórych krajach grozi za to nawet konfiskata"

W większości krajów europejskich honorowana jest krajowa polisa OC wystawiona w Polsce Źródło: Shutterstock

EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego

Karta EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, to unijny dokument, dzięki któremu mamy prawo do leczenia w czasie wyjazdów turystycznych lub zawodowych do większości krajów europejskich.

Karta jest wydawana za darmo i daje posiadaczowi prawo do korzystania ze wszystkich świadczeń zdrowotnych za granicą (nagłej pomocy medycznej, leczenia ambulatoryjnego i szpitalnego, refundacji leków), które są niezbędne w danym momencie w czasie pobytu w danym kraju.