W tej kwestii Nawrocki odmówił prezesowi PiS. "To nie jest plotka"

W tej kwestii Nawrocki odmówił prezesowi PiS. Wipler: to nie jest plotka Źródło: TVN24

Posłowie Przemysław Wipler z Konfederacji i Aleksandra Leo z Polski 2050 mówili w "Kropce nad i" w TVN24 o tym, jak może wyglądać prezydentura Karola Nawrockiego.

Wipler odniósł się do doniesień na temat tego, co działo się na poniedziałkowym spotkaniu w siedzibie PiS przy ulicy Nowogrodzkiej. Pojawiły się informacje, że Nawrocki miał odmówić przyznania Markowi Kuchcińskiemu posady ministra w prezydenckiej kancelarii.

- Mam kontakt z ludźmi, którzy w chwili obecnej są w jakimś tam otoczeniu pana prezydenta elekta. I to, że on odmówił takiego prezentu, jakim miał być pan Marek Kuchciński, takiego kuratora ze strony Nowogrodzkiej, ze strony Jarosława Kaczyńskiego, to jest dobry prognostyk - powiedział Wipler.

Na pytanie, czy to jest pewna informacja, odparł, że "to nie jest plotka".

Leo o "pierwszej rzeczy, na której przyszły prezydent polegnie"

Goście programu byli pytani, jak ich zdaniem będzie wyglądała prezydentura Nawrockiego. - Nie wiem. Jestem przekonany, że ona będzie inna niż prezydentura Andrzeja Dudy. Przede wszystkim jestem przekonany, że on będzie dużo bardziej samodzielnym politykiem, bo jest dużo mniej związany z takim jądrem Prawa i Sprawiedliwości niż Andrzej Duda - powiedział poseł Konfederacji.

- Ciężko mi powiedzieć, jaka to będzie prezydentura, bo tak naprawdę nie poznaliśmy Karola Nawrockiego jako kandydata, nie poznaliśmy jego programu - mówiła z kolei Leo. Jej zdaniem "ten program to było takie szycie na miarę, formatowanie czegoś, co wychodziło z sondaży w Prawie i Sprawiedliwości".

- Było też bardzo wiele niespójności, więc ciężko powiedzieć, czy wycofa się z podpisanych na spotkaniu ze Sławomirem Mentzenem postulatów - dodała. - Ciężko mi sobie wyobrazić na przykład, że nie podpisze żadnej ustawy, która zwiększałaby podatki. To jest taka pierwsza rzecz, na której moim zdaniem prezydent elekt, przyszły prezydent, polegnie - oceniła.