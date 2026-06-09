Polska Czy prezydent powinien podpisać ustawę o statusie osoby najbliższej? Sondaż

Głosowanie w Sejmie nad przepisami wprowadzającymi ustawę o statusie osoby najbliższej Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Przemysław Piątkowski/PAP

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Nowy sondaż agencji SW Research dla Kampanii Przeciw Homofobii opisała we wtorek "Rzeczpospolita". Zapytano w nim Polaków, czy prezydent Karol Nawrocki powinien podpisać ustawę o statusie osoby najbliższej. W badaniu twierdząco odpowiedziało 47,8 procent pytanych. Przeciwnego zdania jest 14,3 procent, podczas gdy 24,1 procent nie słyszało o ustawie, a 13,8 procent nie ma zdania.

Największy odsetek osób popierających podpisanie ustawy jest w miastach do 20 tysięcy mieszkańców - 62,4 procent, a najmniejszy na wsiach - 41,1 procent. Jeśli chodzi o przeciwników, to największy ich odsetek jest w miastach od 100 do 199 tysięcy mieszkańców - 18,2 procent, a najmniejszy w miastach do 20 tysięcy mieszkańców - 7,3 procent.

Na brak wiedzy o ustawie najczęściej wskazywali mieszkańcy wsi - 29 procent, a najrzadziej mieszkańcy miast od 100 do 199 tysięcy - 16,5 procent.

Sondaż przeprowadzono metodą wywiadów online (CAWI) na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 837 dorosłych w dniach 2-3 czerwca.

Co jest w ustawie o statusie osoby najbliższej

Pod koniec maja Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu. Za uchwaleniem ustawy głosowało 230 posłów. Dokument zakłada, że dwie osoby pełnoletnie, także tej samej płci, będą mogły zawrzeć umowę cywilnoprawną u notariusza, rejestrowaną następnie w urzędzie stanu cywilnego.

Ma to umożliwić między innymi wspólność majątkową i wspólne rozliczanie podatku dochodowego, zapewnić dostęp do informacji medycznej, dać prawo do decyzji o pochówku, prawo do zasiłku opiekuńczego i renty rodzinnej, zwolnienie z podatku od spadków i darowizn oraz czynności cywilnoprawnych, dziedziczenie testamentowe, możliwość wzajemnej alimentacji i prawo do mieszkania.

Po głosowaniu prezydent Nawrocki zapowiedział, że nie podpisze żadnego prawa, które będzie stanowiło alternatywę dla małżeństwa. - Jestem strażnikiem konstytucji. W konstytucji jest wprost napisane, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny - podkreślił. Dodał przy tym, że jest gotowy podpisać ustawę, "która nie będzie ideologiczna, nie będzie stanowiła furtki dla alternatywy małżeństwa i podważania polskiej konstytucji".

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