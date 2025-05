Transakcja, która "poprawi zdolność Polski". Zielone światło z USA

Czy zapasy naszej amunicji są wystarczające? Źródło: Paweł Szpt/Fakty TVN

Komunikat w tej sprawie wydała agencja Pentagonu o nazwie Defense Security Cooperation Agency (DSCA). Jak napisano, polskie władze wystąpiły z wnioskiem o zakup 1400 bomb o małej średnicy GBU-39/B wraz z częściami i towarzyszącym sprzętem.

"Proponowana sprzedaż poprawi zdolność Polski do stawiania czoła obecnym i przyszłym zagrożeniom poprzez zwiększenie jej zdolności do przeprowadzania skutecznych uderzeń powietrze-ziemia, wzmocnienie jej zdolności do ochrony suwerennego terytorium Polski i poprawę jej zdolności do spełniania wymogów NATO" - napisano. Maksymalny koszt transakcji to 180 mln dolarów, czyli niemal 700 milionów złotych.

Pentagon poinformował, że Boeing jest głównym wykonawcą umowy.

Czym jest bomba GBU-39/B

GBU-38/B to szybująca bomba lotnicza o najmniejszym kalibrze w amerykańskim arsenale. Ważąca 110 kilogramów bomba jest wyposażona w system nawigacji GPS i służy głównie do niszczenia mniejszych stacjonarnych celów na ziemi, a Siły Powietrzne USA mają je na wyposażeniu od 2005 roku.

GBU-39 Źródło: dvidshub.net

Jest to kolejny już zakup amunicji lotniczej z USA tego roku po tym gdy na początku maja Departament Stanu udzielił zgody na zakup przez Polskę 400 rakiet powietrze-powietrze AIM-120D za cenę do 1,3 miliarda dolarów.

